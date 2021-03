Uranium Energy Corp schließt Finanzierung zur Ausweitung der physischen Uraninitiative ab

Die Gesellschaft hat die Anteile gemäß einem Wertpapierkaufvertrag vom 17. März 2021 mit bestimmten institutionellen Anlegern angeboten und verkauft.

UEC geht davon aus, dass der Nettoerlös aus dem Angebot für zusätzliche Urankäufe und für allgemeine Unternehmens- und Betriebskapitalzwecke verwendet wird.

Nach dem Abschluss dieses Angebots verfügt das Unternehmen über ca. 95 Mio. US-Dollar an Barmitteln und Aktien, davon 61 Mio. US-Dollar in bar.

Die physische Uran-Initiative von UEC ist vollständig mit Barmitteln finanziert und umfasst jetzt 1,4 Millionen Pfund in den USA gelagertes Uran, wobei 1.000.000 Pfund bis Mai 2021 und weitere 400.000 Pfund bis März 2022 geliefert werden.

H.C. Wainwright & Co., Haywood Securities Inc. und TD Securities (USA) LLC fungierten als Lead Placement Agents für das Angebot. Roth Capital Partners agierte als Co-Platzierungsagent für die Platzierung.

Die Anteile wurden von der Gesellschaft gemäß einem Prospektnachtrag zum effektiven Shelf Registration Statement der Gesellschaft auf Formular S-3 (Aktennummer 333-236571) angeboten, das zuvor bei der United States Securities and Exchange Commission (die "SEC") eingereicht wurde und am 3. März 2020 in Kraft trat. Das Angebot wurde nur mittels eines Prospektnachtrags und eines begleitenden Prospekts durchgeführt, die einen Teil des effektiven Shelf Registration Statements bilden. Ein Prospektnachtrag in Bezug auf das Angebot wurde kürzlich von der Gesellschaft bei der SEC eingereicht. Elektronische Kopien des Prospektnachtrags und des begleitenden Basisprospekts in Bezug auf das Angebot können von der Website der SEC unter http://www.sec.gov oder von H.C. Wainwright & Co., LLC, 430 Park Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10022 per E-Mail at:placements@hcwco.com oder telefonisch unter: (212) 856-5711.