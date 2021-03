Rapid Dose Therapeutics schliesst Kauf und Zusammenlegung von Consolidated Craft Brands ab

BURLINGTON, Ontario 19. März 2021 - Rapid Dose Therapeutics Corp. ("RDT" oder das "Unternehmen") (CSE: DOSE), ist ein kanadisches Life-Science-Unternehmen, das sich auf innovative Lösungen zur Verabreichung von Medikamenten und Wirkstoffen konzentriert. Das Vorzeigeprodukt 'QuickStrip' ist ein dünner, oral auflösbarer Film, der mit einem Wirkstoff (Nutraceuticals, Cannabis oder Pharmazeutika) infundiert ist, der unter Umgehung des First-Pass-Stoffwechsels schnell in den Blutkreislauf gelangt, was zu einem schnellen Wirkungseintritt des Wirkstoffs zur Folge hat.

Das Unternehmen gibt heute bekannt, dass es im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 8. März 2021 den Kauf und die anschließende Verschmelzung von 2544737 Ontario Limited, die als Consolidated Craft Brands ("CCB") firmiert, in einer Aktientransaktion in Höhe von CAD 5.000.000 abgeschlossen hat. (5 Millionen kanadische Dollar). Bei der Transaktion handelt es sich um eine Übernahme von CCB durch RDT, wobei CCB in eine neu gegründete Tochtergesellschaft von RDT verschmolzen wird.

Es wurden 20.000.000 Einheiten, bestehend aus einer Stammaktie und einem Warrant für den Erwerb ausgegeben. Die ausgegebenen Stammaktien unterliegen einer Treuhandvereinbarung, wonach die Aktien über einen Zeitraum von elf Monaten nach Abschluss der Transaktion freigegeben werden. Jede Stammaktie hat einen angenommenen Wert von CAD 0,25 pro Aktie, während jeder Warrant den Inhaber berechtigt, eine Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von CAD 0,375 pro Stammaktie für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Ausgabedatum zu erwerben.

Im Gegenzug wird CCB eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von RDT. CCB bringt Erfahrung in der CPG- und Pharmaproduktion, eine Health Canada F&E-Lizenz mit entwickelten proprietären Rezepturen, Markenprodukte, mehrere zum Patent angemeldete Technologien für schnell einsetzende Getränkeverbesserungen und ein Konsortium strategischer Allianzen einschließlich der Mehrheitsaktionäre der First Nation mit. Die Bilanz von CCB umfasst CAD 3.000.000 an Barmitteln und Barmitteläquivalenten, einschließlich eines rückzahlbaren Vorschusses von CAD 600.000 an RDT als Vorschuss auf den Abschluss der Transaktion, Ausrüstung, Inventar, zum Patent angemeldete Technologien und die F&E-Lizenz. Darüber hinaus betragen die Verbindlichkeiten bei CCB weniger als CAD 50.000. Die Barmittel stehen RDT nun zur Verfügung um den Produktionsanstieg zu finanzieren und die Nachfrage zu befriedigen, während das Unternehmen in die Kommerzialisierungs- und schnelle Wachstumsphase seiner Entwicklung eintritt.