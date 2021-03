Cloudflare erfindet das Unternehmensnetzwerk neu und beschleunigt, vereinfacht und sichert die Anbindung von Unternehmen an das Internet

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das Unternehmen für Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit zum Aufbau eines besseren Internets, hat heute Magic WAN mit Magic Firewall sowie neue strategische Partnerschaften mit großen Netzwerk- und Rechenzentrumsanbietern als Teil von Cloudflare One, seiner Cloud-basierten Network-as-a-Service-Lösung, vorgestellt. Magic WAN mit Magic Firewall bietet Kunden aller Größen einen zentralen Anlaufpunkt, um Daten, Geräte, Büros, Cloud-Netzwerke und mehr miteinander zu vernetzen und zu sichern, ohne auf Hardware-Boxen angewiesen zu sein. Magic WAN ist eine SaaS-Lösung, die jede Datenverkehrs-Quelle mit dem globalen Netzwerk von Cloudflare vernetzt, um eine sichere und schnelle Verbindung zu gewährleisten. Die Magic Firewall ist in diese Lösung integriert, um Sicherheitsregeln für den gesamten Datenverkehr durchzusetzen. Mit Magic WAN und Magic Firewall können Unternehmen zudem ihr Netzwerk schneller machen und die Sicherheit erhöhen - und das zu einem Bruchteil der Kosten im Vergleich zur herkömmlichen MPLS-Architektur.

„Unternehmen verschwenden erhebliche Ressourcen für die Bereitstellung und Wartung von bestehenden Konnektivitätstechnologien wie MPLS“, sagt Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. „Mit Magic WAN nutzen wir das globale Netzwerk von Cloudflare, um eine zuverlässige, schnellere und viel kostengünstigere Konnektivität mit eingebauter Sicherheitsfunktion anzubieten. Und durch die Partnerschaft mit den führenden SD-WAN-Anbietern können wir sicherstellen, dass Magic WAN ein direkter Ersatz für herkömmliche Konnektivitätslösungen sein kann. Das moderne Unternehmensnetzwerk verlangt nach einer modernen Form der Vernetzung, und Magic WAN ist genau das.“

Viele Unternehmen verlassen sich immer noch auf traditionelle Sicherheits- und Konnektivitätslösungen, die für Unternehmensnetzwerke in den Geschäftsräumen entwickelt wurden. Jetzt, wo die Belegschaft zunehmend dezentral arbeitet, sind die Mitarbeiter frustriert von den langsamen Geschwindigkeiten der VPNs und die Sicherheitsteams müssen sich um einen teuren Flickenteppich von Lösungen kümmern. Darüber hinaus wurde dieser traditionelle Ansatz nicht dafür entwickelt, Unternehmen zu unterstützen, die auf das Internet angewiesen sind, um kritische Apps am Arbeitsplatz zu nutzen, welche häufige Angriffspunkte für Hacker darstellen. Da immer mehr Unternehmen bei ihrer Geschäftstätigkeit auf das Internet angewiesen sind, schützt und beschleunigt Cloudflare One die Performance von Geräten, Anwendungen und ganzen Netzwerken, damit Mitarbeiter sicher und vernetzt bleiben.