Doré Copper Mining kauft weitere Goldmine hinzu!

Doré Copper Mining erwirbt in Québec die ehemalige Norbeau Goldmine. Sie liegt nur 15 Kilometer von Doré Coppers eigener Verarbeitungsanlage entfernt.

Doré Copper Mining (0,97 CAD | 0,64 Euro; CA25821T100) meldet die nächste Transaktion. Mit der Norbeau-Goldmine erwirbt das kanadische Unternehmen bereits das fünfte, ehemalige Bergwerk im Chibougamau Mining Camp in der Provinz Québec. Alle fünf liegen unweit der unternehmenseigenen Verarbeitungsanlage Copper Rand, bei Norbeau sind es lediglich 15 Kilometer. Doré Copper will mit der Produktion von Kupfer und Gold im besten Fall bereits 2023 beginnen und dann die Anlage von zwei der Vorkommen aus mit Erz füttern. CEO Ernest Mast rechnet im ersten vollen Jahr mit einer Produktion von 60 Mio. Pfund Kupferäquivalent bzw. 100.000 Unzen Goldäquivalent.

Norbeau-Goldmine: Hohe Goldgrade und ein tiefer Schacht

In der Norbeau-Mine wurden in den Jahren 1965 bis 1969 bereits 160.000 Unzen Gold abgebaut. Dabei stellte sich das Vorkommen als sehr hochgradig aus. Abgebaut wurden nur 380.000 Tonnen Erz, der durchschnittlich Goldgrad lag bei stolzen 13,77 g/t Gold. Damals wurde auch vom Eigentümer ein 238 Meter tiefer Schacht genutzt. Hinzu kommt die benachbarte Beaurox-Liegenschaft, auf der allerdings bisher nur stichprobenartig Untersuchungen stattfanden. Moderne Bohrungen und Explorationsarbeiten gab es auf den beiden Liegenschaften seit den 1980ern nicht mehr. Dies deutet auf das Potenzial weiterer Entdeckungen hin. Doré Copper will nun mit der Exploration beginnen und geophysikalische Untersuchungen durchführen.

Die Transaktion im Überblick

Für die beiden Liegenschaften muss Doré Copper Mining insgesamt 465.00 CAD in drei Raten zu jeweils 135.000 CAD zahlen. Zudem werden an den Verkäufer insgesamt Aktien im Gegenwert von 675.000 CAD ausgegeben, ebenfalls über drei Jahre. Wenn bestimmte technische Meilensteine erreicht werden, sind weitere 175.000 CAD in bar sowie 950.000 CAD in Aktien fällig. Zudem exisitiert für die Norbeau-Goldmine ein zweiprozentiger Net Smelter Return (NSR), den Doré Copper für 2 Mio. CAD zurückkaufen kann. Für die Beauroux-Liegenschaft erhält der Verkäufer ebenfalls einen zweiprozentigen NSR. Die Transaktion bedarf noch der Zustimmung der zuständigen Behörden.