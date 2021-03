Mladá Boleslav (ots) - > SKODA AUTO hat seit Start der SUV-Offensive 2016

SKODA AUTO hat 2016 mit dem KODIAQ seine SUV-Offensive gestartet und damit einebeeindruckende Erfolgsstory begründet. Das erste große SUV der tschechischenMarke sammelte mit seinem emotionalen Design, außergewöhnlichen Raumangebot undhervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis international mehr als 40Auszeichnungen. Die sportliche RS-Variante stellte sogar einen Rundenrekord fürsiebensitzige SUV auf der legendären Nürburgring-Nordschleife auf. In nichteinmal fünf Jahren hat SKODA AUTO weltweit 600.000 KODIAQ produziert. WeitereSUV-Modelle folgten im Rahmen einer breit angelegten SUV-Offensive. Ihr Anteilam Gesamtabsatz von SKODA beträgt inzwischen annähernd 40 Prozent.Martin Jahn, SKODA AUTO Vorstand für Vertrieb und Marketing, sagt: "Der SKODAKODIAQ hat eine enorme Bedeutung für unsere Marke. Er war der Auftakt unsererSUV-Offensive, durch die wir weltweit viele neue Kunden gewonnen haben.Inzwischen liegt der SUV-Anteil bereits bei annähernd 40 Prozent unseresweltweiten Absatzes. Der KODIAQ steht von Beginn an für emotionales Design, einaußergewöhnliches Raumangebot, hohen Fahrkomfort bei allen Bedingungen und einhervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit diesen Qualitäten wird der KODIAQdiese Erfolgsstory auch in Zukunft fortschreiben."Noch vor der eigentlichen Premiere führte SKODA den Namen des KODIAQ mit einerspektakulären Aktion ein. Im Frühjahr 2016 benannte sich das Städtchen Kodiakauf Kodiak Island vor der Südküste Alaskas für einen Tag in KODIAQ um. Ein ,Q'am Ende ist in der Sprache der Ureinwohner, der Alutiiq, charakteristisch fürTiernamen. Und so entstand aus dem Namen des größten Braunbären der Welt, desnur auf den Inseln vor Alaska lebenden Kodiak-Bären, gemäß der Wortendung derUreinwohner der Name ,Kodiaq'. Die Nomenklatur mit ,K' am Anfang und ,Q' am Endehaben danach alle SUV von SKODA übernommen.Produziert in vier Ländern, angeboten in 60 MärktenNach der Weltpremiere des KODIAQ am 1. September 2016 startete SKODA AUTO imOktober 2016 die Produktion im SKODA Werk in Kvasiny. Mit der Markteinführung imFrühjahr 2017 begann für die tschechische Marke eine neue Ära, die SKODA auf denWeg zu einem echten Global Player brachte. In weniger als fünf Jahrenproduzierte SKODA AUTO 600.000 KODIAQ, die außer in Kvasiny auch in Russland,China und Indien vom Band laufen. Der Automobilhersteller bietet sein großes SUVrund um die Welt in 60 Märkten an. Besonders beliebt ist der KODIAQ in China, woSKODA exklusiv auch den KODIAQ GT anbietet. Das SUV-Coupé ist besonders auf denGeschmack der chinesischen Kunden abgestimmt. Nach dem KODIAQ erweiterten derKAROQ und der KAMIQ sowie der rein batterieelektrische ENYAQ iV die SUV-Familievon SKODA. Zuletzt folgte der KUSHAQ für den indischen Markt. Der Anteil derSUV-Modelle an den weltweiten Auslieferungen der Marke stieg 2020 auf annähernd40 Prozent.Ein Nürburgring-Rekord und ein Red Dot-AwardIm Herbst 2018 stellte SKODA den KODIAQ RS vor. Seinen Platz als erstes SUV inder sportlichen RS-Familie verdiente er sich medienwirksam mit einer Rekordfahrtdurch die ,Grüne Hölle': Angetrieben vom stärksten Seriendieselmotor der SKODAGeschichte holte sich der KODIAQ RS in 9:29,84 Minuten den Rundenrekord fürsiebensitzige SUV auf der 20,832 Kilometer langen Nordschleife des Nürburgrings,der härtesten Rennstrecke der Welt. Auch abseits der Rennstrecke ist der KODIAQein echter Trophäensammler. Bislang hat das SUV weltweit insgesamt mehr als 40Auszeichnungen von Journalisten, Experten, Designern und Lesern vonFachzeitschriften erhalten. Bemerkenswert: Den ersten Award gab es bereits vorder Markteinführung. Im November 2016 kürte das britische Top Gear-Magazin denKODIAQ zum ,Besten Auto der Welt für Großfamilien'. Es folgten unter anderemAuszeichnungen als ,Auto des Jahres' in der Tschechischen Republik, Polen undBulgarien sowie ,SUV des Jahres'-Titel in verschiedenen Kategorien von Medien inChina, Frankreich, Großbritannien und Indien. Insgesamt viermal wurde der KODIAQin Deutschland, auf seinem wichtigsten europäischen Markt, als ,Allradauto desJahres' geehrt sowie 2017 als bestes getestetes Importfahrzeug gekrönt. Dazu kamim gleichen Jahr noch einer der renommierten Red Dot-Awards für herausragendesProduktdesign.