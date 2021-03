Den Abwärtstrend seit 2015 hat Whirlpool bereits in 2020 überwinden können, nachdem der Wert zuvor coronabedingt auf ein Verlaufstief von 64,00 US-Dollar zurückgefallen war. Nun stehen die Verlaufshochs aus Anfang 2015 auf dem Prüfstand und könnten bei der aktuellen Aufwärtsdynamik durchaus überwunden werden. Dazu wäre natürlich ein nachhaltiger Wochenschlusskurs notwendig, der sich derzeit nur zu deutlich abzeichnet. Unter technischen Gesichtspunkten könnten dem Wertpapier weitere Kapitalzuflüsse bevorstehen, wie sich das aktuelle Chartbild präsentiert. Denn erst kürzlich wurde eine monatelange Konsolidierungsphase zur Oberseite erfolgreich aufgelöst und könnte dadurch weitere Käufer anlocken.

Gute Chancen auf Rallyefortsetzung

Gelingt es in der kommenden Handelswoche weitere Käufer zu mobilisieren und zu einem nachhaltigen Kursanstieg über 217,11 US-Dollar zu führen, wären weitere Gewinne zunächst in den Bereich von 234,19 US-Dollar möglich, rein rechnerisch könnte die Whirlpool-Aktie sogar an 256,03 US-Dollar weiter zulegen. Sollte jedoch ein Rückschritt unter ein Niveau von mindestens 205,45 US-Dollar einsetzen, wären Abschläge zunächst in den Bereich von 193,95 US-Dollar, darunter sogar auf 180,00 US-Dollar zwingend einzuplanen. Dies würde jedoch einen nachhaltigen Ausbruch über die 2015‘er Hochs völlig zunichtemachen.