Seit den Höchstständen aus Anfang 2020 bei 95,78 Euro markierte die Covestro-Aktie Jahr für Jahr frische Verlaufstiefs, die coronabedingt in einem Tiefpunkt von 23,54 Euro im März 2020 mündete. An dieser Stelle drehte der Wert zur Oberseite ab und verfolgt seitdem einen bis heute anhaltenden Aufwärtstrend. Dieser erlaubte es der Aktie kurzzeitig sogar über die mittelfristige Hürde von 61,48 Euro auf 63,24 Euro zuzulegen. Noch vor wenigen Wochen setzen aber deutliche Gewinnmitnahmen ein, die Aktie fiel zu Beginn dieser Handelswoche auf rund 55,00 Euro zurück. Unter technischen Aspekten könnte es aber noch nicht alles gewesen sein, weitere Rückschläge unter der Annahme einer gesunden 1-2-3-Konsolidierung wären durchaus möglich.

Kurzes durchatmen

Für die kommenden Handelstage könnte sich kurzfristig eine Erholungsbewegung zurück an 58,12 Euro durchsetzen. Von da an sollten aber erneute Abschläge zwingend einkalkuliert werden, diese könnten sogar in den Bereich der beiden Durchschnitte EMA 50/200 sowie der Kursmarke von 48,00 Euro abwärts reichen. Eine Fibonacci-Analyse unterstützt die These mit dem minimalen Korrekturziel am 61,8 % Niveau zusätzlich. Sollte Covestro unerwartet jedoch über 59,96 Euro zulegen können, wäre dagegen ein erneuter Test der aktuellen Jahreshochs bei 63,24 Euro denkbar. Sollte es in diesem Bereich zu keinem Doppelhoch kommen, könnten die Gewinne sogar weiter ausgebaut werden.