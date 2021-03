Medizinische Cannabisprodukte von Khiron kommen in Deutschland an und können ab sofort verschrieben, verkauft und vertrieben werden

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Toronto (ots/PRNewswire) -- Die erste Lieferung von EU-GMP-zertifiziertem medizinischem Cannabis der MarkeKhiron nach Deutschland wurde erfolgreich abgeschlossen und VertriebspartnerNimbus Health GmbH ermöglicht den sofortigen Zugang zum deutschen Markt- Das zuerst eingeführte Produkt wird Khiron 1/14 sein, das sich aufIndikationen wie Angstzustände, Suchterkrankungen und Migräne fokussiert. DerZugang zu medizinischem Cannabis verbessert sich damit für die Patienten, undein ungedeckter Bedarf wird erfüllt- Unternehmen nutzt Partnerschaft mit Nimbus Health GmbH, einem führendenEU-GMP/GDP-zertifizierten medizinischen Cannabis-Distributor in Deutschlandmit einem Netzwerk von über 300 Apotheken- Die Teams von Khiron bieten weiterhin Fortbildung für Ärzte und planen,klinische Erkenntnisse aus Großbritannien und Kolumbien zu nutzenKhiron Life Sciences Corp. ("Khiron" oder das "Unternehmen") (TSXV: KHRN)(OTCQX: KHRNF) (Frankfurt: A2JMZC), ein vertikal integrierterCannabis-Marktführer mit Kerngeschäften in Lateinamerika und Europa, freut sichbekannt zu geben, dass das Unternehmen erfolgreich ein medizinischesCannabisprodukt nach EU-GMP nach Deutschland geliefert hat. In Zusammenarbeitmit Nimbus Health, einem führenden medizinischen Cannabis-Distributor inDeutschland, ist Khiron nun für den baldigen ersten Verkauf in Deutschlandvorbereitet. Die Produkte von Khiron befinden sich derzeit im Lager von Nimbusund können an Patienten verschrieben und über ein riesiges Netzwerk von 300Apotheken in ganz Deutschland vertrieben werden.Dies ist ein wichtiger Meilenstein für diese neue Expansion des Unternehmens.Das Team in Europa kann jetzt seine Strategie für medizinisches Cannabis inDeutschland umzusetzen. Durch die Nutzung des großen Vertriebsnetzes desPartners und die laufenden Investitionen von Khiron in die Fortbildung derÄrzte, hat sich das Unternehmen den unmittelbaren Zugang zum deutschen Marktgesichert. Khiron 1/14 fokussiert sich auf Indikationen wie Angstzustände,Suchterkrankungen und Migräne. Der Zugang zu medizinischem Cannabis verbessertsich damit für die Patienten, und erfüllt einen ungedeckten Bedarf.Tejinder Virk, President von Khiron Europe, kommentierte: "Seit derUnterzeichnung unserer Vertriebsvereinbarung mit Nimbus Health im Jahr 2020haben die europäischen Vertriebs- und Marketingteams des Unternehmens aktivÄrzte geschult und das Wissen um unsere Produkte erhöht. Wir freuen uns, Khiron1/14 als erstes Produkt aus unserem Portfolio herauszubringen. Es befriedigt