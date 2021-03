Home-Office für die Work-Life-Balance (FOTO)

Karlsruhe (ots) - Viele Beschäftigte wollen auch nach der Pandemie zumindestzeitweise im Home-Office arbeitenDer Stau auf dem Weg zur Arbeit oder überfüllte S-Bahnen gehören seit Beginn derCorona-Pandemie für viele Menschen der Vergangenheit an. MillionenArbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind seitdem im Home-Office und wünschen sichauch in Zukunft die Möglichkeit, zumindest zeitweise von zuhause aus zuarbeiten. Neben dem Infektionsschutz bietet der heimische Arbeitsplatz vieleweitere Vorteile, die den Berufsalltag erleichtern. Eine repräsentativeBefragung im Rahmen des DAK-Gesundheitsreports(https://www.dak.de/dak/bundesthemen/sonderanalyse-2295276.html#/) kam zu demErgebnis, dass ein Großteil der Beschäftigten im Home-Office eine höhereArbeitszufriedenheit sowie eine Verbesserung der Work-Life-Balance verspürt. DieVereinbarkeit von Beruf und Familie wird erleichtert, das subjektive Stresslevelsinkt. "Arbeitnehmer empfinden das Home-Office als Entlastung - und zwar in weitgrößerem Maße als vermutet", sagt Andreas Storm, Vorstandschef derDAK-Gesundheit.Eine weitere Studie der mhplus-Krankenkasse und der SDK SüddeutscheKrankenversicherung (https://mhplus-krankenkasse.de/fileadmin/data/5_unternehmen/3_presse-medien/1_presse/Studie_gesundes_Homeoffice.pdf) bestätigt dieseErkenntnisse und belegt, dass neben der psychischen auch die körperlicheGesundheit profitiert: Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nutzen die dankdes fehlenden Arbeitswegs gewonnene Zeit, um länger zu schlafen oder ihrSportprogramm zu intensivieren. Beschwerden wie Rückenschmerzen haben dadurchdeutlich nachgelassen.Videokonferenzsysteme ermöglichen reibungslose KommunikationAuch Niko Fostiropoulos, Gründer und Geschäftsführer der alfatrainingBildungszentrum GmbH, spricht von der "gesparten Lebenszeit" (https://www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/saarbruecken/saarbruecken/wie-corona-die-saarbruecker-arbeitswelt-revolutioniert_aid-50485985) seines Teams im Home-Office. Bereitsseit über zehn Jahren nutzt das Bildungsunternehmen das eigens entwickeltesVideokonferenzsystem alfaview® sowohl für die angebotenen Weiterbildungen alsauch zur unternehmensinternen Kommunikation: "Man sieht sich gegenseitig, alswürde man sich gegenübersitzen," so Fostiropoulos. Das Videokonferenzsystemschafft eine virtuelle Bürostruktur, die von überall aus zugänglich ist und einereibungslose Kommunikation innerhalb des Teams ermöglicht. So kann flexibelentschieden werden, ob am heimischen Schreibtisch oder im Unternehmen gearbeitetwird. Denn auch wenn durch Home-Office wertvolle Lebens- und Familienzeitgewonnen wird, fehlen manchen Berufstätigen hier die sozialen Kontakte sowieeine klare Trennung zwischen Beruflichem und Privatem. Das Modell desHybrid-Office, also je nach persönlicher Situation und individueller Vorliebedie Arbeitszeit im Büro oder zuhause zu verbringen, kann dabei Abhilfe schaffen.Pressekontakt:Sonja Decker:0721-35450-450mailto:presse@alfaview.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/142050/4870166OTS: alfaview GmbH