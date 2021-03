Salzburger Hof in Leogang punktet ab Sommer 2021 mit 4-Sterne Superior Wellness

Leogang (ots) - Infinity Sky-Pool und Schneedusche



Das Hotel Salzburger Hof in Leogang bietet Gästen ab Juli 2021 ein spektakuläres

neues Wellnesserlebnis inmitten der Leoganger Bergwelt. "Ein besonderes

Augenmerk legen wir beim Umbau auf die Integration des atemberaubenden

Panoramas, das uns umgibt. Mit dem neuen Fitnessstudio, den Rooftop-Terrassen,

den vier Panoramasaunen und dem Infinity Sky-Pool mit Blick auf die Leoganger

Steinberge gelingt uns dies. Dank des Zubaus wird unser Hotel außerdem zukünftig

klimaneutral betrieben. Damit möchten wir Verantwortung für die nachfolgenden

Generationen tragen", so Anton Hörl vom Hotel Salzburger Hof. Geplant wird der

Umbau vom Leoganger Architekturbüro W2 Manufaktur.



Entspannung auf 4*Superior Niveau





Das neu umgebaute Hotel wird mit einigen Novitäten aufwarten können: 32°C und108 m² Wasserfläche mit Blick auf die Leoganger Steinberge umgeben von einerwindgeschützten Sonnenterrasse laden ab Sommer 2021 zum Ausspannen ein. Nebendem spektakulären Infinity Sky-Pool bietet der großzügige Wellnessbereich mitdrei Ruheräumen, modernste Behandlungsräume und ein Yoga-Raum sowie dievielfältige Saunalandschaft mit vier Panoramasaunen einzigartige Möglichkeitenzum Abschalten und Genießen. Eine absolute Neuheit in Österreich ist dieinnovative Schneedusche, die den Gästen zukünftig ein noch variantenreicheresWellness-Erlebnis bieten wird.Design für WohlfühlatmosphäreErholung, Ruhe und Zeit zum Verwöhnen werden im Hotel Salzburger Hofgroßgeschrieben - auf diese Werte wird auch bei der Gestaltung des neuenWellnessbereichs besonderes Augenmerk gelegt. Naturmaterialien wie Holz undStein sorgen künftig in Kombination mit weichen, fließenden Designlinien füreine behagliche Wohlfühlatmosphäre. Eine offene Raumgestaltung mit vielenGlaselementen holt die Bergwelt ringsum in den Innenbereich und sorgt fürmondäne Weitläufigkeit mit viel Tageslicht.Nachhaltigkeit im FokusDer Salzburger Hof setzt auf Nachhaltigkeit und möchte Verantwortung fürnachfolgende Generationen tragen. Der erste Schritt in diese Richtung wurde 2019gesetzt, als das Hotel das österreichische Umweltzeichen erhalten hat. Mit demkommenden Umbau wird diese nachhaltige Ausrichtung noch weiter verstärkt. DieMaßnahmen, mithilfe derer das Hotel künftig klimaneutral betrieben werden kann,bestehen im Zusammenspiel eines Hackschnitzelwerkes, einer Photovoltaikanlageund Wärmepumpen. Neben der Energieeffizienz spielen Umweltschutz undNachhaltigkeit eine wichtige Rolle.Pressekontakt:Judith BechtoldHotel Salzburger Hof LeogangSonnberg 1705771 Leogangt: +43 6583 7310-0http://www.salzburgerhof.eumailto:office@salzburgerhof.euWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/132610/4870169OTS: ProMedia Kommunikation GmbH