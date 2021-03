MÜNCHEN - Der VW -Konzern will nicht nur seine Autos, sondern auch seine schweren MAN - und Scania -Lastwagen im Fernverkehr künftig mit batterieelektrischem Antrieb fahren lassen. Nachdem die Konkurrenten Daimler und Volvo gerade die gemeinsame Entwicklung von Wasserstoffantrieben für Lastwagen vereinbart hatten, sagte der Chef der VW-Lastwagenholding Traton , Matthias Gründler, am Montag in München: "Traton setzt klar auf den Elektro-Lkw."

BONN - Um weniger Luftverschmutzung zu verursachen, will der Logistikriese Deutsche Post DHL deutlich mehr Elektrofahrzeuge auf die Straßen schicken. Allein in diesem Jahr werden in Deutschland bis Jahresende 5000 zusätzliche Streetscooter in Betrieb genommen, sagte Konzernchef Frank Appel am Montag in Troisdorf bei Bonn. Damit wären es etwa 20 000. Bis 2030 soll der Anteil der Stromer in der Firma auf der letzten Meile - also auf der Strecke bis zur Paketabgabe - von weltweit etwa 18 Prozent (Ende 2020) auf 60 Prozent steigen. Sollte der Plan umgesetzt werden, wären am Ende dieses Jahrzehnts mehr als 80 000 E-Fahrzeuge für das Unternehmen unterwegs.

ROUNDUP 2: Tourismusbranche stemmt sich gegen mögliche neue Quarantänepflicht

FRANKFURT - Die Tourismus- und Luftverkehrsbranche stemmt sich gegen eine neue mögliche Quarantänepflicht für Reiserückkehrer selbst aus Nicht-Risikogebieten. Ein solcher Beschluss wäre unverhältnismäßig, nicht zielführend und würde zudem die Gesundheitsbehörden überfordern, da sie die Einhaltung der Quarantäne überwachen müssten, kritisierten der Deutsche Reiseverband (DRV) und der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) in einem offenen Brief.

ROUNDUP: Infineon fährt Produktion in Austin wieder hoch - Aktie legt zu

NEUBIBERG - Der Chiphersteller Infineon fährt seine Produktionskapazitäten in Austin (US-Bundesstaat Texas) wieder hoch. Ab Juni sollen die ursprünglichen Mengen wieder erreicht werden, teilte das Dax -Unternehmen am Freitagabend nach Börsenschluss in Neubiberg bei München mit. Infineon hatte die Anlage wegen eines schweren Wintersturms und den daraus resultierenden Stromausfällen in der Region Mitte Februar abschalten müssen.

IPO: Online-Lieferdienst Deliveroo legt Preisspanne fest

LONDON - Der Online-Lieferdienst Deliveroo schreitet bei dem geplanten Börsengang in London voran. Das Unternehmen biete die Aktien in einer Preisspanne von 3,90 bis 4,60 britische Pfund (4,54 bis 5,35 Euro) je Papier an, teilte Deliveroo am Montag in London mit. Das Unternehmen will bis zu rund 385 Millionen Aktien ausgeben. Dies entspreche einer geschätzten Marktkapitalisierung von 7,6 bis 8,8 Milliarden Pfund, hieß es. Dabei rechnet das Unternehmen Mehrzuteilungsaktien nicht mit ein. Gehandelt werden sollen die Aktien an der Londoner Börse. Wie bereits bekannt will der Online-Lieferdienst rund eine Milliarde britische Pfund über die Ausgabe neuer Aktien einnehmen.

Weitere Meldungen



-Curevac erweitert Analyse der klinischen Studie wegen Coronavarianten -Viessmann wächst mit erneuerbaren Energien und digitalen Diensten -Astrazeneca: Untersuchung findet kein erhöhtes Thromboserisiko -Starke Nachfrage nach Heimwerkerartikeln treibt Baumarktkette Kingfisher an -Hertha-Teilhaber Windhorst macht Kasse beim Start-up Fyber -Evotec geht mit Takeda Partnerschaft zu RNA-Medikamenten ein°

