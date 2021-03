Eucure Biopharma gibt bahnbrechende Phase-I-Ergebnisse für Anti-CTLA-4-Therapie in Kombination mit Anti-PD-1 von Junshi Biosciences bekannt

BOSTON und PEKING, 22. März 2021 /PRNewswire/ -- Eucure Biopharma, ein Tochterunternehmen von Biocytogen, das sich auf die Entwicklung eigener immunonkologischer Antikörper konzentriert, gab bekannt, dass sein Anti-CTLA-4-Antikörper (YH001) in Kombination mit dem monoklonalen Anti-PD-1-Antikörper Toripalimab Injection (TUOYI) von Junshi Biosciences in einer klinischen Dosis-Eskalationsstudie der Phase I in Australien eine vielversprechende Anti-Tumor-Aktivität gezeigt hat. Die Studie wurde konzipiert, um die Sicherheit, Verträglichkeit, Pharmakokinetik und vorläufige Wirksamkeit der Therapie mit YH001 in Kombination mit Toripalimab bei Patienten mit soliden Tumoren zu untersuchen.