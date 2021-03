Nicht erst während der Corona-Pandemie, sondern bereits sehr viel früher boomte der Onlinehandel, wurde durch die Naturkatastrophe jedoch merklich befeuert und bescherte börsennotierten Händlern deutliche Zugewinne. Im Zuge dessen konnte die Amazon-Aktie bis Spätsommer letzten Jahres auf einen Wert von 3.552 US-Dollar zulegen und toppte in diesem Bereich zunächst. Das löste eine gesunde Konsolidierung in einem breiten Abwärtstrend aus, den Tiefpunkt markierte der Wert dabei bei 2.871 US-Dollar. Per saldo allerdings notiert die Amazon in diesem Jahr noch im Minus, versucht sich im Bereich der Septembertiefs aber an einer Stabilisierung und womöglich noch Trendwende. Dies könnte Hinweise auf eine bevorstehende Auflösung der laufenden Konsolidierung liefern.

Mini SKS etabliert

Am letzten Handelstag der abgelaufenen Woche konnte Amazon von Kapitalzuflüssen profitieren, die angesprochene kleine inverse SKS-Formation befindet sich allerdings noch im Aufbau. Erst ein Sprung über die Nackenlinie bei 3.163 US-Dollar dürfte weitere Kapitalzuflüsse bei Amazon auslösen und zu einem Anstieg in den Bereich von 3.328 US-Dollar führen. Eine Beendigung der laufenden Konsolidierungsphase wird allerdings erst durch einen Sprung über die Marke von 3.338 US-Dollar erreicht. Dann könnte es ein Leichtes sein, an die Rekordstände aus September letzten Jahres bei 3.552 US-Dollar zurückzukehren. Sollten jedoch die Freitagstiefs unterschritten werden, bliebe lediglich eine Korrekturfortsetzung zurück an die Jahrestiefs von 2.881 US-Dollar übrig.