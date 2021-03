SFC Energy und Toyota Tsusho bauen Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Kooperation aus

SFC Energy hat ihre Zusammenarbeit mit Toyota Tsusho erweitert. Der asiatische Partner des Unternehmens aus Brunnthal übernimmt den exklusiven Vertriebs von SFC Wasserstoff- und Direktmethanol-Brennstoffzellen nun auch in Thailand, auf den Philippinen und in Vietnam. „Parallel dazu starten die Vertriebsaktivitäten im weltweit größten Markt für nachhaltige Technologien: China”, meldet SFC Energy am Montag.Zu den ...