Neobet – Einer der ersten Sportwettenanbieter mit deutscher Lizenz

Es hat sich einiges getan innerhalb des letzten halben Jahres, als im September 2020 erstmalig in der deutschen Glücksspielgeschichte die Teilnahme an Online-Sportwetten und das Zocken in Online-Casinos im Rahmen einer sogenannten Duldungsphase im gesamten Bundesgebiet legalisiert wurde. Möglich machte das der von den Bundesländern neu verhandelte Glücksspielstaatsvertrag, der eine einheitliche Regelung in Deutschland schaffen und Anbietern von Sportwetten und Glücksspielen einen legalen Zugang zum deutschen Markt ermöglichen sollte.

Die Vergabe von deutschen Glücksspiellizenzen ist streng. Einer der wenigen Sportwettenanbieter, der eine Lizenz bekommen hat, ist Neobet.

Online-Sportwetten made in Germany

Mit dem Slogan „Von Profis für Profis“ stellt Neobet klar, dass es sich bei seinem Wettportal nicht um eine schnell hochgezogene Plattform handelt, sondern um eine professionell entwickelte Software. Das Unternehmen ist seit mehr als 20 Jahren in der Wettbranche tätig und weiß daher, worauf es ankommt. Auch den Einbruch des Sportwettmarktes im Jahr 2020 hat der Wettanbieter gut weggesteckt.

Die Software für das Online-Wettportal wurde in Deutschland entwickelt und das Angebot speziell auf den deutschen Markt zugeschnitten – unter Berücksichtigung der sehr umfangreichen Regelungen im Glücksspielstaatsvertrag.

Nur so war es möglich, eine deutschlandweite Lizenz zu bekommen. Diese wurde vom Innenministerium Hessen ausgestellt und befähigt den Sportwettanbieter, dass er zu 100% legal sein Wettportal in Deutschland betreiben darf.

Sicherheit und Kundenservice haben bei Neobet höchste Priorität

Das Gesetz schreibt umfangreiche Maßnahmen vor, die Anbieter von Glücksspielen auf ihren Online-Plattformen implementieren müssen. Eine deutsche Lizenz erhält daher nur ein Anbieter, der nachweisen kann, dass er die Kriterien für Suchtprävention auf seinem Portal umgesetzt hat.

Neobet bietet seinen Kunden und Kundinnen einen Selbsttest auf seiner Webseite an, wo sie durch das Beantworten von einigen Fragen eine Auskunft darüber bekommen, ob ihr Spielverhalten problematisch ist.

Außerdem gibt es die Möglichkeit, dass Nutzer sich selbst Limits setzen. Bei Erreichen dieser Limits ist es nicht mehr möglich, weitere Wetten zu platzieren.

Darüber hinaus können Nutzer ihr Konto für einen bestimmten oder unbestimmten Zeitraum deaktivieren.

Neben dem Spieler- und Jugendschutz nimmt der Wettanbieter auch die digitale Sicherheit seiner Kunden und Kundinnen sehr ernst.

So gehört eine SSL-Verschlüsselung und sichere Geldtransfers genauso zum Unternehmensstandard wie der Datenschutz. Der TÜV Rheinland hat das Unternehmen zertifiziert und ihm bescheinigt, dass es alle nötigen Sicherheitsmaßnahmen für Datensicherheit und sichere Übermittlung, die in der ISO/IEC 27001:2013 vorgeschrieben sind, umgesetzt hat.

Um Geldwäsche zu vermeiden, ist es außerdem nur in Ausnahmefällen möglich, Auszahlungen auf eine andere Zahlungsweise zu tätigen, als mit jener, die man zur Einzahlung benutzt hat.

Haben Nutzer Fragen rund um die Bedienung des Online-Portals auf neobet.de, zu Ein- und Auszahlungsmöglichkeiten, oder Supportanfragen zu einer Wette, können sie jederzeit mit dem Kundenservice Kontakt aufnehmen. Es stehen ein Live Chat zur Verfügung, sowie ein Telefon-Rückruf-Service und der ganz klassische Weg per Email.

Bild: Einer der ersten Online-Sportwettenanbieter mit deutscher Lizenz. Bildquelle: Neobet

Umfangreiches Angebot für Sportwettfreunde

Wettbegeisterte haben bei Neobet eine reichliche Auswahl an Sport- und an Wettarten.

Die größte Auswahl hat man bei König Fußball: Auf Spiele in vielen europäischen Ligen und Wettbewerben (z.B. UEFA Cup) lassen sich auf dem Portal wetten.

Auch zahlreiche andere Sportarten wie Basketball, Eishockey oder Tennis sind hier vertreten. Wer es ganz exotisch mag, kann sogar Wetten auf Cricket-Spiele oder Badminton-Matches platzieren.

E-Sport-Fans dürfen sich ebenfalls freuen. Viele Online-Games sind hier zu finden: CS:GO, Call of Duty, DOTA 2 (um nur einige zu nennen).

Was die Wettmodi betrifft, gibt es drei Varianten. Die Einzelwette, bei der man einen bestimmten Betrag auf ein Ereignis setzt; die Kombiwette, mit der sich Einzelwetten verknüpfen lassen und somit höhere Quoten ergeben; und die Systemwette, bei der auf andere Wetten gewettet wird, also dass eine bestimmte Anzahl an Wetten gewonnen wird.

Außerdem gibt es bei Neobet auch alle gängigen Wettarten. Die Siegerwette, die Abschnittswette (Halbzeit- oder Restzeitwette), Ergebniswette (Spielstandtendenz), Handicap-Wette (Team startet mit virtuellem Rückstand), Doppelte Chance (weniger Risiko durch zwei Gewinnmöglichkeiten), Über-/Unter-Wette (bestimmter Spielstand wird unter- oder überschritten), und die Head-to-head-Wette (bei Events, wo es immer einen Gewinner und kein Unentschieden gibt).