ec4u und BULPROS schließen sich mit Unterstützung von Silverfleet Capital zu einem führenden europäischen Anbieter von Digital Cloud Experience zusammen

Karlsruhe, Sofia, München (ots) - Die Unternehmen ec4u und BULPROS schließen

sich zusammen, um ihren Kunden eine neue Generation an

Digital-Cloud-Experience-Services zu bieten. Die gemeinsame Plattform wird rund

1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 25 Standorten in insgesamt elf Ländern

beschäftigen. Sie wird dabei von der paneuropäischen Private-Equity-Gesellschaft

Silverfleet Capital unterstützt, die sich mehrheitlich an dem fusionierten

Unternehmen beteiligt hat.



ec4u mit Hauptsitz in Karlsruhe und BULPROS mit Hauptsitz im bulgarischen Sofia

haben bereits seit 2018 als Partner im Bereich Digitale Cloud-Lösungen

zusammengearbeitet. Die Unternehmensgründer und die bestehenden Management-Teams

beider Unternehmen bleiben als Anteilseigner an Bord und werden das fusionierte

Unternehmen weiterführen. Der Zusammenschluss steht unter dem üblichen Vorbehalt

der behördlichen Genehmigung.







von geschäftskritischen Prozessen in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Service

und E-Commerce über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg spezialisiert. Das

Unternehmen bietet seinen Kunden Beratungsleistungen, die technische

Implementierung sowie die laufende Weiterentwicklung und den Betrieb von

CRM-Systemen. ec4u hat insgesamt mehr als 800 Transformationsprojekte

erfolgreich durchgeführt, vor allem in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Das Unternehmen beschäftigt an mehreren europäischen Standorten mehr als 400

Expertinnen und Experten.



BULPROS, gegründet im Jahr 2010, ist ein Anbieter von digitalen

Transformationsleistungen. Dies umfasst die Implementierung von digitalen

Lösungen, Cybersecurity, Cloud-Migration und Managed Services sowie

Technologie-Services. BULPROS ist weltweit tätig und beschäftigt mehr als 1.000

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 20 Standorten in Europa und in Nordamerika.

Das Unternehmen wurde von führenden Branchenanalysten - unter anderem im

Deloitte-Report "Technology Fast 50 in CE" und im Financial Times 100 Europe -

als eines der am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen genannt.



Zusätzlich zu ihren wettbewerbsstarken Dienstleistungsportfolios und der hohen

Expertise ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügen die beiden Unternehmen

außerdem über starke Beziehungen zu strategischen Technologiepartnern wie

Salesforce,



Die Beteiligung an ec4u und BULPROS baut auf Silverfleet Capitals umfangreicher

Erfahrung mit Unternehmen im Technologiesektor auf: Der technologische Wandel

ist ein zentraler Makrotrend, der den Investment-Ansatz von Silverfleet Capital Seite 2 ► Seite 1 von 2



ec4u wurde im Jahr 2000 gegründet und hat sich auf die digitale Transformationvon geschäftskritischen Prozessen in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Serviceund E-Commerce über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg spezialisiert. DasUnternehmen bietet seinen Kunden Beratungsleistungen, die technischeImplementierung sowie die laufende Weiterentwicklung und den Betrieb vonCRM-Systemen. ec4u hat insgesamt mehr als 800 Transformationsprojekteerfolgreich durchgeführt, vor allem in Deutschland, Österreich und der Schweiz.Das Unternehmen beschäftigt an mehreren europäischen Standorten mehr als 400Expertinnen und Experten.BULPROS, gegründet im Jahr 2010, ist ein Anbieter von digitalenTransformationsleistungen. Dies umfasst die Implementierung von digitalenLösungen, Cybersecurity, Cloud-Migration und Managed Services sowieTechnologie-Services. BULPROS ist weltweit tätig und beschäftigt mehr als 1.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 20 Standorten in Europa und in Nordamerika.Das Unternehmen wurde von führenden Branchenanalysten - unter anderem imDeloitte-Report "Technology Fast 50 in CE" und im Financial Times 100 Europe -als eines der am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen genannt.Zusätzlich zu ihren wettbewerbsstarken Dienstleistungsportfolios und der hohenExpertise ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügen die beiden Unternehmenaußerdem über starke Beziehungen zu strategischen Technologiepartnern wieSalesforce, Microsoft , SAP, Oracle, IBM, Cisco und Snowflake.Die Beteiligung an ec4u und BULPROS baut auf Silverfleet Capitals umfangreicherErfahrung mit Unternehmen im Technologiesektor auf: Der technologische Wandelist ein zentraler Makrotrend, der den Investment-Ansatz von Silverfleet Capital