Value Added Distributor ICOS startet Aktivitäten im DACH-Markt

München (ots) - Der Value Added Distributor ICOS bietet jetzt auch in

Deutschland Softwarelösungen sowie Cloud-basierte Dienste (IaaS und SaaS) für

die aktuellen Herausforderungen im Bereich der IT und Cyber-Security. Das

Unternehmen - seit 1987 mit Sitz in Ferrara, Italien - will jetzt auch in der

DACH-Region Fuß fassen, um seine Marktposition weiter zu stärken.



Dafür hat man mit Alexander Mautner einen Country Sales Manager mit 25 Jahren

Distributions- und Vertriebserfahrung an Bord geholt, der bei Computerlinks AG

verschiedene Vertriebsabteilungen geführt hat und bei Arrow ECS AG für die

höchsten Umsatzvolumina verantwortlich zeichnete. Sein erklärtes Ziel ist ein

profitables Wachstum sowie der Ausbau des ICOS-Teams in den Bereichen Vertrieb,

verstärkt auf dem IT-Security-Umfeld und dabei insbesondere auf neuen,

innovativen Herstellern und proaktiven Technologien, wie Lösungen zum Schutz vor

Zero-Day-Attacken, liegen. Endkunden haben bereits traditionelle IT-Security

Maßnahmen umgesetzt, werden aber immer noch durch ausgefeilte, neuartige

Methoden angegriffen. Deshalb adressiert ICOS diese aktuellen Anforderungen, mit

Themen wie Security Orchestration Automation and Response, Breach and Attack

Simulation, Managed Detection and Response, E-Mail Security, Next Gen Data Loss

Prevention, hochsichere Multi-Faktor-Authentisierung, Netzwerk Monitoring sowie

Log Management, und unterstützt die Reseller-Partner kundenorientiert in den

Bereichen Vertrieb, Business Development und Marketing. Denn zunehmend müssen

Unternehmen, die der Dynamik des Marktes Rechnung tragen und ihre

Wettbewerbsposition behaupten möchten, auf digitale Technologien setzen. Die

Auswahl, Implementierung und Wartung dieser komplexen digitalen Lösungen

erfordert dediziertes Wissen und Partner, die die Fähigkeit besitzen, den

digitalen Transformationsprozess effizient voranzutreiben.



"Value-Added-Distributoren wie ICOS spielen eine wichtige Rolle bei der

Unterstützung der Reseller, damit diese erfolgreich auf die rasanten

Veränderungen im IT-Markt reagieren können", so Alexander Mautner. "Wir bieten

daher eine Reihe von proaktiven Lösungen und Dienstleistungen, welche die

komplexesten IT-Herausforderungen der Kunden erfolgreich bewältigen können."



"In über dreißig Jahren Tätigkeit auf dem italienischen ICT-Markt ist es ICOS

gelungen, ein solides Geschäftsmodell und einen einzigartigen Ruf unter den

Betreibern des Sektors für Vielfalt und Qualität der angebotenen

Dienstleistungen aufzubauen. Der erste Schritt in Richtung internationaler Markt

wurde in Deutschland gemacht. Obwohl es sicherlich ein anspruchsvoller Markt

ist, glauben wir, dass er für uns von Vorteil sein kann, wenn wir in der Lage

sind, unsere besten Qualitäten voll zum Ausdruck zu bringen. Die Entscheidung

für München lag nahe, denn die bayerische Landeshauptstadt ist die anerkannte

Hauptstadt der Technologie in Deutschland", so Federico Marini, CEO und Managing

Director ICOS.



Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://www.icosvad.de



