JEFFERIES belässt AIR LIQUIDE(L) auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Air Liquide auf "Buy" mit einem Kursziel von 182 Euro belassen. Der Bewertungsabschlag der Aktie des Industriegasherstellers im Vergleich zu den US-Wettbewerbern sei - bereinigt um die "Anleihe-ähnlichen" Geschäftsbereiche - ungewöhnlich hoch, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2021 / 09:36 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2021 / 09:36 / ET