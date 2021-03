Auf der Suche nach dem nächsten Aktien-Coup verschlangen frühere Anleger-Generationen ganze Bücher und Aktionärsbriefe von Starinvestoren wie Warren Buffett. Heutzutage versetzt ein Elf-Zeichen-Tweet Märkte in Aufruhr.

Knapp 50 Millionen Follower vereint Tesla-CEO Elon Musk auf seinem Twitter-Kanal . Wenn er etwas schreibt, hat das in seiner Fangemeinde großes Gewicht. So geschehen im Januar, als die Aktie des Videospiele-Händlers Gamestop über Nacht um 150 Prozent zulegte. Nichts außer dem 11-Zeichen-Tweet von Musk "Gamestonk!!", der einen Link zum WallStreetBets-Forum auf Reddit enthielt, hätte diesen imposanten Kursanstieg erklären können.

Sich in einer großen Community Gehör verschafft hat auch Keith Patrick Gill, besser bekannt als Reddit-User Roaring Kitty. Der YouTuber gilt als einer der Köpfe hinter der Gamestop-Rallye. Auf seinem Kanal zählt er mittlerweile über 500.000 Abonnenten.

Dabei spielen für Follower immer weniger die Tiefe der Aktienanalyse sowie die Fähigkeiten des Influencers als Investor eine Rolle. Getreu dem Motto: Was die Ikone schreibt, ist Gesetz. Laut Bloomberg würden sich viele der Aktien-Influencer Anti-Establishment-Ansichten aneignen und zu Nutze machen. Sie richteten Ihre Offensiven auf Institutionen wie die US-amerikanische Börsenaufsicht SEC oder auf Hedgefonds allgemein – womit sie den Nerv vieler ihrer Anhänger treffen würden.

Das sieht auch Peter Atwater, außerordentlicher Professor für Wirtschaft am College of William & Mary, so: „Es gibt eine riesige Bevölkerungsgruppe, die das Gefühl hat, kein Ansehen zu haben. Die Pandemie hat diese Wahrnehmung verstärkt", sagte er gegenüber Bloomberg.

Ob diese Spielchen zwischen Influencern und Followern noch lange andauern werden, dazu hat Rick Lear, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von Lear Investment Management, eine klare Meinung: "Ich denke, es kann so lange bestehen, wie der Markt steigt. Sobald sich die Dinge drehen, macht es keinen Spaß mehr." Die besten Karten, den Test der Zeit zu bestehen, haben Fondsmanager wie Cathie Wood, weil sie Anlegern langfristig einen Wert liefern und nicht nur aus dem Moment des Augenblicks Kapital schlagen“ wollten, zitiert Bloomberg Lear weiter.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion