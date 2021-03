Das stabile Geschäftsmodell hat sich bewährt | Wertgarantie Group schließt Geschäftsjahr 2020 mit Bestergebnis ab

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hannover (ots) - "Wir wissen heute, mit Blick auf das vergangene Geschäftsjahrund die Corona-bedingten Herausforderungen für alle Bereiche der Wirtschaft: Wirhaben ein Geschäftsmodell, das in den Grundfesten sehr stabil und trotzdemflexibel ist. Wir sind stark genug, um diesen besonderen Zeiten zu trotzen undauch zu wachsen", blickt Patrick Döring, Vorsitzender des Vorstands, auf dasPandemiejahr 2020 zurück. "Die Wertgarantie Group hat gelernt, dass sieunglaublich anpassungsfähig ist und dass sie schnell auf eine solche, niedagewesene Herausforderung reagieren kann."Der Wertgarantie Group ist es im vergangenen Geschäftsjahr gelungen, trotz dererschwerten Rahmenbedingungen das Gesamtergebnis aus 2019 zu überbieten. DieBeitragseinnahmen stiegen um rund 12 Prozent und betrugen in Summe 348 MillionenEuro. Bei der Combined Ratio näherte sich die Wertgarantie Group mit einem Wertvon 90,7 wieder dem Zielwert 90 an. Nahezu 7 Millionen Verträge und einNeugeschäft von 1,7 Millionen Verträgen verzeichnete die Unternehmensgruppe."Ein Grund, warum unser Geschäftsmodell trägt, ist unser stabiler Bestand",verdeutlicht Patrick Döring. "Unser Bestand ist die Basis und das Gold desUnternehmens - in all unseren Märkten zusammen genommen fast sieben MillionVerträge."Im klassischen Sektor CE lagen die Wertgarantie-Ergebnisse über Vorjahr - unddas trotz wochenlanger Geschäftsschließungen und eines auf den Fachhandelausgerichteten Geschäftsmodells. Das Neugeschäft im Bereich Fahrrad spiegelteden aktuellen Trend zum Zweirad wider: Über 30 Prozent legte der Bereich Fahrradim Vergleich zum Vorjahr zu. Treiber war hierbei ganz klar das E-Bike.Die Agila Haustierversicherung blickt auf ein Geschäftsjahr mit zwei Extremen:"Noch nie wurden in Deutschland so viele Hunde und Katzen angeschafft. Wir habenein Rekordneugeschäft in unser Tierkrankenversicherung gesehen, mit dem wir sogar nicht gerechnet haben", ordnet Patrick Döring ein. "Und das in einer Phase,in2der wir so viele Wettbewerber wie noch nie in diesem Geschäftsfeld bekommenhaben." Der Bestmarke in Neugeschäft und der Rekordvertragszahl von 340.000stand allerdings ein Höchstwert an beglichenen Tierarztrechnungen gegenüber:475.000 Rechnungen wurden im Sinne der Kunden bearbeitet.Auf dem internationalen Markt verliefen die Entwicklungen bei Wertgarantieunterschiedlich: "In Spanien ist es gelungen, viele neue Partner zu gewinnen,insbesondere im Mobilfunk-Bereich. Was das Neugeschäft angeht, wurde ein