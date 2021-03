Mindbreeze als Leader im 2021 Gartner Magic Quadrant for Insight Engines positioniert

Mindbreeze, ein führender Anbieter von Appliances und Cloud-Services im Bereich Information Insight und angewandter künstlicher Intelligenz, wurde als ein Leader im 2021 Gartner Magic Quadrant for Insight Engines genannt und erreichte die höchste Positionierung auf der Ability to Execute Achse. Mindbreeze wird bereits zum dritten Mal als ein Leader in diesem Bericht erwähnt. Im Rahmen einer weltweiten Marktanalyse bewertete das Analystenhaus 15 verschiedene Anbieter.

