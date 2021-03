Anlegerverlag Ballard Power setzt den Trend fort! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 22.03.2021, 16:48 | 105 | 0 | 0 22.03.2021, 16:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Das ist ein ganz starkes Zeichen! Ballard Power macht einfach da weiter, wo man letzte Woche aufgehört hatte. Die Aktie steigt weiter stabil an und gewährt den Anlegern satte Gewinne. So gewinnt man das Vertrauen seiner Aktionäre zurück! Das ist eine ganz starke Richtung, die Ballard Power Systems momentan einschlägt. So kann es definitiv weitergehen! Anleger-Tipp: Die Wasserstoff-Aktien haben einen harten Crash mit großen Verlusten hinter sich. Ob und wann Sie wieder einsteigen können, lesen Sie in unserem kostenlosen und brandaktuellen Sonderreport. Hier kostenlos anfordern! Nachdem Ballard Power eine extrem harte Phase hinter sich gebracht hat, bei der eine Kurskorrektur die andere gejagt hat, konnte man am Freitag endlich wieder grüne Zahlen auf die Anzeigetafel bringen und diesen Trend auch heute weiter fortsetzen. Die Talsohle scheint erreicht, wodurch die Aktie nun wieder nach oben schauen kann und seinen Marktwert erhöhen kann. Nun geht es wieder steil nach oben und die Anleger können aufatmen. Wie weit wird es für diese Anteilsscheine noch gehen? Das Potenzial ist schier endlos und wird den Anlegern noch große Gewinne einbringen. Was für eine Stimmung, die hier aktuell herrscht! Heute geht es wieder um 1,77 Prozent nach oben, wodurch der Kurs um 0,37 Euro gegenüber Freitag zulegt. Neuer Kurswert: 21,28 Euro! Fazit: Können die Wasserstoff-Aktien sich aus dieser brisanten Lage wieder befreien? Alles über die Krise der Branche und zukünftige Gewinnchancen können Sie unserem neuen Sonderreport entnehmen. Einfach hier downloaden.



