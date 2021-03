ROUNDUP Kremlchef Putin will sich gegen Corona impfen lassen Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 22.03.2021, 17:02 | 54 | 0 | 0 22.03.2021, 17:02 | MOSKAU (dpa-AFX) - Kremlchef Wladimir Putin will sich nach langem Zögern nun doch an diesem Dienstag gegen das Coronavirus impfen lassen. "Übrigens, ich beabsichtige morgen, das selbst zu tun", sagte der Präsident am Montag bei einer Video-Konferenz zur Impfkampagne in Russland. Welcher Wirkstoff ihm verabreicht wird, verriet Putin allerdings nicht. Sein Sprecher Dmitri Peskow sagte der Staatsagentur Tass zufolge, dass Putin eines der drei russischen Vakzine erhalten werde. Alle drei seien gut und zuverlässig. Russland hat neben dem international bekannten Impfstoff Sputnik V zwei weitere: EpiVacCorona und seit einem Monat CoviVac. Der 68 Jahre alte Putin hatte seit Monaten auf mehrfache Journalistenfragen immer wieder offen gelassen, wann er sich impfen lassen wird. Sputnik V ist seit mehr als einem halben Jahr auf dem russischen Markt, aber erst seit Ende Dezember für Menschen über 60 Jahre zugelassen. In Russland haben sich Putin zufolge erst 4,3 Millionen Menschen impfen lassen - das sind lediglich knapp drei Prozent der Bevölkerung des Riesenreichs. 6,3 Millionen Menschen hätten bislang die erste von zwei Komponenten einer Impfung erhalten. Viele Menschen zögerten bisher, weil Putin sich nicht impfen ließ, obwohl er Sputnik V als das weltweit beste Vakzin angepriesen hatte. Viele Russen halten dagegen die im eigenen Land entwickelten Wirkstoffe nicht für ausreichend getestet. Gesundheitsminister Michail Muraschko sagte, bis Jahresmitte sollten rund 30 Millionen Menschen in Russland geimpft sein. Putin zufolge ist die Nachfrage nach Sputnik V aus dem Ausland hoch. Nach Angaben aus Moskau ist das Vakzin mittlerweile in 55 Ländern registriert. Zehn Länder und 20 Hersteller streben demnach eine Kooperation mit Russland an. Am Montag sei ein weiteres Abkommen zur Produktion von Sputnik V in Indien besiegelt worden, hieß es. Dabei gehe es um die Herstellung von 200 Millionen Impfdosen pro Jahr./cht/DP/fba





