JPMORGAN belässt RECKITT BENCKISER GROUP PLC auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: RECKITT BENCKISER GROUP PLC

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Reckitt Benckiser auf "Overweight" mit einem Kursziel von 9000 Pence belassen. Analystin Celine Pannuti bezog sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf einen Pressebericht, wonach der britische Konsumgüterhersteller einen Verkauf seines Geschäfts mit Säuglingsnahrung in China erwäge. Pannuti begrüßte zwar, dass das Management nun prioritär nach Lösungen für diese Sparte suche. Allerdings sei sie darüber überrascht, dass sich Reckitt Benckiser nicht auf die Suche nach einem lokalen Partner fokussiert habe. Zudem erscheine der anvisierte Verkaufspreis recht niedrig./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2021 / 13:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2021 / 13:38 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.