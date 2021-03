DZ BANK belässt BEIERSDORF AG auf 'Halten'

Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thomas Maul

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Beiersdorf vor Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Halten" mit einem fairen Wert von 90 Euro belassen. Der Konsumgüterhersteller dürfte solide abgeschnitten haben, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Montag vorliegenden Studie. Die kürzlich angekündigten Zusatzinvestitionen in Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Wachstumsmärkte würden die Margenentwicklung zwar vorübergehend dämpfen, seien aber sinnvoll und sollten langfristig zur Stärkung der Wettbewerbsposition beitragen. Als besonders dringend stuft Maul den zu?gigen Ausbau der E-Commerce-Aktivitäten ein./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2021 / 14:47 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2021 / 15:03 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.