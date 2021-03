Mladá Boleslav (ots) - > Autohersteller recycelt dank hochmoderner Technologien

Als nachhaltiges Unternehmen nutzt SKODA AUTO hochmoderne Technologien für einensparsamen und effizienten Umgang mit natürlichen Ressourcen. So konnte derAutomobilhersteller seinen Wasserbedarf seit 2010 erheblich reduzieren. Mehr als45 Prozent des jährlichen Wasserbedarfs werden durch Recycling gedeckt. Füreinen noch effizienteren Umgang mit Wasser setzt das Unternehmen im Rahmenseiner ,GreenFuture'- Strategie zahlreiche Maßnahmen und Projekte um. Anlässlichdes Weltwassertags der Vereinten Nationen stellt SKODA AUTO heute einige davonvor.Michael Oeljeklaus, SKODA AUTO Vorstand für Produktion und Logistik, betont:"Bei SKODA AUTO arbeiten wir kontinuierlich daran, den ökologischen Fußabdruckunserer Fahrzeugproduktion weiter zu verringern. Dank hochmoderner Technologienhaben wir im vergangenen Jahr mehr als 650.000 Kubikmeter Wasser aufbereitet,das entspricht mehr als 45 Prozent des Gesamtverbrauchs im Unternehmen in einemNormaljahr. Gleichzeitig haben unsere Angestellten fast 100 eigene innovativeIdeen eingebracht, wie wir unsere Unternehmenstätigkeit bei SKODA nochnachhaltiger gestalten können."Wasser ist in der Fahrzeugherstellung unverzichtbar, etwa beim Lackieren,Waschen oder Kühlen. Daher setzt SKODA AUTO auf nachhaltiges Wassermanagementund reduziert den Wasserverbrauch in seinen Werken mithilfe innovativerTechnologien und Konzepte kontinuierlich. Der Wasserbedarf je gebautes Fahrzeugsank durch hochmoderne Technik und innovative Maßnahmen um fast 37 Prozent von2,76 auf 1,74 Kubikmeter.Ein gutes Beispiel für nachhaltige Innovationen in der Fahrzeugproduktion sinddie Lackierereien: Hier bereiten moderne Filterungssysteme das Abwasser auf undspeisen es zur erneuten Verwendung wieder in den Kreislauf ein. Die 2019 imSKODA AUTO Stammwerk Mladá Boleslav eröffnete Lackiererei zählt zu denmodernsten und umweltfreundlichsten ihrer Art in Europa und trägt ebenfalls zueiner nachhaltigeren Wasserverwendung bei.Unter anderem werden dort Lackierrückstände wie Farbpartikel durch einesogenannte Trockenabscheidung absorbiert. Bei diesem Verfahren ersetztgemahlener Kalkstein das bislang verwendete Wasser. So fällt praktisch keinerleiLackschlamm als Abfall an.Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von SKODA AUTO tragen dazu bei, dieNachhaltigkeitsbilanz des Unternehmens zu verbessern. So wird die Einhaltung derambitionierten Umweltziele regelmäßig kontrolliert und in der Belegschaft werdenVorschläge zur Verbesserung der Ökobilanz des Unternehmens gesammelt. Die bestenKonzepte werden belohnt und umgesetzt, die dadurch erzielten Einsparungenbeliefen sich im Jahr 2020 auf 775.000 Euro.,GreenFuture'-Strategie: SKODA AUTO engagiert sich im gesamten Unternehmen fürdie UmweltSKODA AUTO unterteilt seine Umweltaktivitäten in drei Bereiche und bündelt sieunter dem Dach der ,GreenFuture'-Strategie. Der Bereich ,GreenProduct'konzentriert sich auf die Entwicklung ebenso sparsamer wie umweltverträglicherFahrzeuge - mit einem effizienten Antrieb und wiederverwertbaren Materialien.Mit ,GreenRetail' fördert das Unternehmen das umweltschonende Wirtschaftenseiner Händlerbetriebe und Werkstätten. ,GreenFactory' umfasst alle Aktivitäten,die das Unternehmen ergreift, um ressourcenschonend zu produzieren. Alle zweiJahre veröffentlicht der Automobilhersteller seine Maßnahmen und Ziele zurSchonung der Umwelt in einem Nachhaltigkeitsbericht.Zusätzlich zu ,GreenFuture' setzt SKODA auch die ,goTOzero'-Strategie desVolkswagen Konzerns um. Sie adressiert die Handlungsfelder Klimawandel,Ressourcen, Luftqualität und Umwelt Compliance und definiert ein Umweltleitbild.Ziel des Konzerns ist es, für alle Produkte und Mobilitätslösungen dieUmweltauswirkungen über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu minimieren, von derRohstoffgewinnung bis zum Ende des Life Cycle.Zur Unterstützung des Weltwassertags rufen die Vereinten Nationen seit 1993 auf,seitdem findet er jährlich am 22. März statt. Das Motto in diesem Jahr lautet,Valuing Water'. Damit wollen die Initiatoren den Blick auf die essenzielleBedeutung von Wasser und seinen Wert richten, der neben finanziellen auchökologische, soziale und kulturelle Aspekte umfasst.