Mladá Boleslav (ots) - > Eintritt von SKODA AUTO in den Volkswagen Konzern als

Meilenstein deutsch-tschechischer Wirtschaftszusammenarbeit nach 1989



> 30 Jahre dynamische Entwicklung von SKODA AUTO: Fahrzeugauslieferungen mehr

als versechsfacht, Belegschaft von 17.000 auf weltweit über 42.000 gesteigert

und Milliardeninvestitionen in Entwicklung, Produktion und Qualifikation





Seite 2 ► Seite 1 von 7

> Zukunftsprogramm NEXT LEVEL SKODA: weiteres Wachstum im Volumensegment,Eroberung neuer Märkte und weitere Fortschritte bei Nachhaltigkeit undDiversitätFür SKODA AUTO jährt sich am 28. März ein wichtiges Jubiläum zum dreißigstenMal: An diesem Tag im Jahr 1991 wurde die Vereinigung des Unternehmens ,SKODA,automobilová akciová spolecnost' und des Volkswagen Konzerns vertraglichbesiegelt. Seitdem hat sich der Automobilhersteller aus Mladá Boleslav von einemregionalen Marktführer zu einem dynamisch wachsenden Global Player entwickelt,der weltweit auf mehr als 100 Märkten aktiv ist. Aktuell bietet SKODA AUTO zehnModellreihen an und hat im vergangenen Jahr bereits zum siebten Mal in Folgemehr als eine Million Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert.Thomas Schäfer, Vorstandsvorsitzender von SKODA AUTO, unterstreicht: "DieIntegration von SKODA AUTO in den Volkswagen Konzern ist ein tolles Beispiel füreine gelungene Transformation in Tschechien genauso wie in der gesamtenEuropäischen Union. Die damals handelnden Personen haben mit Entschlossenheit,Weitblick und Mut die richtigen Weichen für die beeindruckende Entwicklung vonSKODA AUTO gelegt. Heute steht das Unternehmen in Tschechien für neun Prozentder Exporte. Im Volkswagen Konzern ist die Marke ebenfalls ein echterAktivposten und übernimmt in vielfältiger Weise Verantwortung, etwa für dieWachstumsregionen Indien, Russland und Nordafrika genauso wie für dieEntwicklung der kommenden SKODA SUPERB- und Volkswagen Passat-Generation. Mitunserem Zukunftsprogramm NEXT LEVEL SKODA gehen wir jetzt die nächsten Schritte,um das Unternehmen erfolgreich durch die neue Dekade zu führen. Wirkonzentrieren uns dabei auf drei Prioritäten: Wir erweitern unserModellportfolio in Richtung Einstiegssegmente, wir erschließen neue Märkte fürweiteres Wachstum im Volumensegment und wir erzielen konkrete Fortschritte beiden Themen Nachhaltigkeit und Diversität."Fortschrittlich konstruiertes Kompaktmodell FAVORIT weckte das Interesse vonVolkswagenDie ersten Kontakte zwischen SKODA und dem Volkswagen Konzern reichen bis in die1970er-Jahre zurück. Ihre Fortsetzung fand die lose Zusammenarbeit zwischen denbeiden Unternehmen mit der Vorstellung des neuen SKODA FAVORIT. SKODA hatte dasFahrzeug mit Schrägheckkarosserie und Frontantrieb komplett selbst entwickelt.