Cypress Development meldet Abschluss des „Bought Deal“-Angebots, einschließlich vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption

Vancouver, BC - Cypress Development Corp. (TSX-V: CYP) (OTCQB: CYDVF) (Frankfurt: C1Z1) („Cypress“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein zuvor angekündigtes und aufgestocktes öffentliches Angebot von Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) auf „Bought Deal“-Basis abgeschlossen hat. PI Financial Corp. agierte als alleiniger Underwriter und Bookrunner für das Angebot (der „Underwriter“). Der Underwriter übte die Mehrzuteilungsoption vollständig aus. Dementsprechend hat das Unternehmen insgesamt 15.640.000 Einheiten zum Preis von 1,25 CAD pro Einheit ausgegeben und einen Bruttoerlös von 19.550.000 CAD erzielt (das „Angebot“). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (jede eine „Stammaktie“) und einem Warrant (jeder ein „Warrant“). Jeder Warrant kann bis zum 22. März 2024 ausgeübt und zum Ausübungspreis von 1,75 CAD gegen eine Stammaktie (jede eine „Warrant-Aktie“) eingelöst werden.

Das Unternehmen wird den Nettoerlös aus dem Angebot voraussichtlich zur Finanzierung der laufenden Arbeiten im Lithiumprojekt des Unternehmens im Clayton Valley in Nevada und für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwenden.

Die Einheiten, Stammaktien und Warrant-Aktien wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an - bzw. auf Rechnung oder zum Nutzen von - US-Bürger angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung erfolgt bzw. keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar.

Über Cypress Development Corp.:

Cypress Development Corp. ist ein börsennotiertes Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung des zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekts Clayton Valley in Nevada gerichtet ist. Die Explorations- und Erschließungsarbeiten durch Cypress haben neben der Mine Silver Peak von Albemarle, Nordamerikas einzigem Lithium-Sole-Betrieb, eine erstklassige Ressource mit lithiumhaltigem Tongestein entdeckt. Die Größe der Ressource macht das Projekt Clayton Valley zu einem erstklassigen Ziel, das das Potenzial aufweist, die Lithiumversorgung für den schnell wachsenden globalen Energiespeicher-Batteriemarkt zu beeinflussen.