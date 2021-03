Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Frankfurt Schluss Zyklische Aktien verhelfen Dax zu moderatem Plus Die weiterhin gute Grundstimmung am Aktienmarkt hat dem Dax am Montag moderate Gewinne beschert. Angesichts des vermutlich andauernden Lockdowns in Deutschland war der hiesige Leitindex zwar nach den jüngsten Rekorden schwächer gestartet, dank …