Pressemitteilung



Orascom Development Holding (ODH) kündigt Änderungen in der Geschäftsleitung an



Altdorf, 22. März 2021 - Orascom Development Holding AG (ODH) gibt die Ernennung von Tarek Kamel als Mitglied der Geschäftsleitung von ODH und CEO von O West, der umsatzmässig grössten Destination des Konzerns, per 1. April 2021 bekannt.



Tarek Kamel stiess 2019 zu Orascom und ist momentan CEO der grössten operativen Destination des Konzerns, El Gouna. Er verfügt über Abschlüsse der Universität von Kairo und der Maastricht School of Management und hat mehr als zwei Jahrzehnte Berufserfahrung.



Ausserdem wird Karim Hassan, Group Head of Business Development, ODH am Ende des Monats verlassen, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen.

Über Orascom Development Holding (ODH):



Orascom Development ist ein führender Entwickler von integrierten Ortschaften/Städten, die Hotels, Privatvillen, Wohnungen, Freizeiteinrichtungen wie etwa Golfplätze und Jachthäfen aber auch unterstützende Infrastruktur umfassen. Das breit diversifizierte Portfolio von Orascom Development umfasst Destinationen in sieben Ländern (Ägypten, Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Schweiz, Marokko, Montenegro und Grossbritannien). Die Gruppe betreibt momentan neun Destinationen: Vier in Ägypten; (El Gouna, Taba Heights, Makadi Heights, und Byoum), The Cove in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jebel Sifah und Hawana Salalah in Oman, Lustica Bay in Montenegro sowie Andermatt in der Schweiz. Die Aktien von Orascom Development Holding (ODH) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. ODH hat kürzlich O West lanciert, die neueste Erweiterung ihres Portfolios und ihr erstes Projekt in Kairo, Ägypten, in der Stadt des 6. Oktober.