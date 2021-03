---------------------------------------------------------------------------

Focus Financial Partners gibt die Lancierung von Beryllus Capital über ein führendes Joint Venture mit der Hinduja Gruppe bekannt

New York, 22.03.2021 / 07:45, EST/EDT - EQS Newswire - Focus Financial Partners Mit einer internationalen Präsenz wird Beryllus Capital als strategischer Berater für einige der prominentesten Familien weltweit tätig werden NEW YORK, NY und LONDON, VK / ACCESSWIRE / 22. März 2021 / Die Firma Focus Financial Partners Inc. (NASDAQ: FOCS) ("Focus"), eine führende Partnerschaft unabhängiger Vermögensverwaltungsunternehmen, gab heute bekannt, dass sie im Rahmen eines Joint Ventures mit der Hinduja Gruppe, einem der weltweit führenden und stark diversifizierten Konglomerate mit Unternehmen in 11 Branchen und 38 Ländern, die Firma Beryllus Capital ins Leben gerufen hat. Bei der Beryllus Capital handelt es sich um eine Multi Family Office, die mit ihren Niederlassungen in London, Genf und Singapur für einige der prominentesten Familien der Welt tätig werden wird. Die Firma wird ihren Kunden Beratung und integrierte Strategien für die Verwaltung ihrer Investitionen, philanthropischen Bestrebungen und Vermächtnisse anbieten und soll dabei u. a. Dienstleistungen wie Anlagemanagement, Investmentbanking und Immobilienberatung erbringen. Dank ausgeprägter Kundenbeziehungen und einer globalen Präsenz wird sie Zugang zu diversen Anlagechancen auf öffentlichen und privaten Märkten erschließen. Über diese Family Office wird sich die tiefe Verbundenheit der Beryllus Capital mit ihren Kunden auch auf das Management der komplexen persönlichen und beruflichen Leben dieser Familien ausweiten. Gegründet wurde die Beryllus Capital von vier gut bekannten führenden Vermögensberatern, die den Wert eines unabhängigen und globalen Ansatzes mit offener Architektur zu schätzen wissen. Sie soll von Amit Kotha, einem der Gründer und langjährigen Anlageberater mit Sitz in London geleitet werden. Zuvor war Herr Kotha in führenden Positionen bei einem globalen Bankund