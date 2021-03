WIEN (dpa-AFX) - Der ATX der Wiener Börse ist am Montag mit Verlusten aus dem Handel gegangen, während sich die wichtigsten Börsenindizes Europas überwiegend stabil hielten. Das heimische Börsenbarometer gab um 0,50 Prozent auf 3109,72 Punkte nach. Der breiter gefasste ATX Prime verlor 0,40 Prozent auf 1582,39 Zähler.

Wichtige Konjunkturdaten standen am Handelstag nicht auf der Agenda. Lediglich Zahlen aus den USA zum Immobilienmarkt wurden veröffentlicht. Dort fielen im Februar die Häuserverkäufe stärker als erwartet. Das Hauptaugenmerk legten Anleger allerdings erneut auf die Anleiherenditen, die nach den zuletzt erreichten Niveaus wieder nachgaben. Allerdings dürften angesichts der schleppenden Impfkampagne in Europa diesseits des Atlantiks klare Aufschläge verhindert worden sein. In den USA ging es indes zu Börsenschluss in Europa nach oben.