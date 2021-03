Fyber vor der vollständigen Übernahme - Digital Turbine steigt ein

Digital Turbine wird Fyber übernehmen: Die NASDAQ-notierte Gesellschaft kauft von Fybers Hauptaktionär Tennor Holding dessen mehr als 90-prozentige Beteiligung an dem Unternehmen. Die Bewertung liege für das Gesamtunternehmen bei 600 Millionen Dollar, heißt es am Montag in Zusammenhang mit dem Deal zwischen Digital Turbine und Tennor Holding.„Die Transaktion unterliegt üblichen Closing-Bedingungen, soll im 2. Quartal 2021 ...