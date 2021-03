Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

CureVac Klinische Studie mit COVID-19 Impfstoffkandidaten CVnCoV wird erweitert CureVac kündigt an, für ihren weiterhin nicht zugelassenen COVID-19 Impfstoffkandidaten CVnCoV die laufende klinische Studie der Phase 2b/3 auszuweiten. „Die schnelle Verbreitung neuer Virus-Varianten in Ländern, in denen die Studie durchgeführt …