Hello Fresh – Nach der Lockdown-Verlängerung nimmt die Stay-at-Home Aktie wieder Fahrt auf!

Durch die Verlängerung des Lockdowns in Deutschland, stehen die Corona-Profiteure wieder auf den Kaufzetteln der Anleger.

Breakout Trading-Strategie

Symbol: HFG ISIN: DE000A161408





Rückblick: HelloFresh ist ein Lieferservice für Lebensmittel. Das Unternehmen liefert die passenden Zutaten und die Rezepte für Gerichte zum selbst Kochen an die Haustür. Für den Lieferanten von Essensboxen ist es in den letzten Monaten gut gelaufen. Die Aktie konnte in der Corona-Pandemie auf ein neues Allzeithoch ziehen. Durch die Impfstoff-Hoffnungen wurde danach wieder Kapital aus dem Papier des Essensboxen-Lieferanten abgezogen.