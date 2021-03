PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Montag keine einheitliche Richtung gefunden. Kursaufschlägen in Prag und Warschau standen Verluste in Budapest und Moskau gegenüber.

In Warschau stieg der polnische Leitindex Wig 20 um 0,08 Prozent auf 1929,12 Punkte. Der breiter gefasste Wig gewann 0,34 Prozent auf 57 789,28 Zähler. Der am meisten gehandelte Wert war zum Wochenstart Allegro mit minus 1,4 Prozent. Die Aktie des Biotechnologieunternehmens Biomedlub sprang hingegen um mehr als 19 Prozent in die Höhe.