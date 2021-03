Nel wiederbelebt, Plug Power und Jinkosolar mit Signalen, Deutsche Telekom atmet aus

Gerade nach einer starken Korrektur ist es interessant, zur Orientierung mit Blick auf die nächsten wahrscheinlichen Kursimpulse auf Mustersuche zu gehen. Schaut man sich unter diesem Blickwinkel die aktuelle Entwicklung bei Nel (NO0010081235) an, …

Gerade nach einer starken Korrektur ist es interessant, zur Orientierung mit Blick auf die nächsten wahrscheinlichen Kursimpulse auf Mustersuche zu gehen. Schaut man sich unter diesem Blickwinkel die aktuelle Entwicklung bei Nel (NO0010081235) an, so fällt auf, dass die Aktie zwar auf Tagesbasis mit ihrem mittelfristigen Aufwärtstrend kämpft, sich auf Stundenbasis seit dem 04.03.2021 bereits ein fraktaler Doppelboden gebildet hat. Die Aktie gewinnt heute 6,59 % und schließt in Oslo mit 23,29 NOK und damit genau an einer kurzfristigen Abwärtstrendlinie. Sollte es also in den kommenden Tagen zu einer Verbesserung des Sentiments im Technologiebereich kommen, sind bei Nel schnell Kursfortschritte möglich. Einstweilen bleibt aber aufgrund der geringen Symmetrie auf höherer Skale noch Geduld gefragt. ...