IDEMIA präsentiert auf der DHS 2020 Biometric Technology Rally branchenführende Gesichtserkennungstechnologie

IDEMIA, das weltweit führende Unternehmen im Bereich „Augmented Identity", kündigte heute ein Resultat der Spitzenklasse im Rahmen der 2020 Biometric Technology Rally an, die vom Department of Homeland Security (DHS) Science und dem Technology Directorate (S&T) abgehalten wird. Bei diesem Event übertraf die allgemeine Leistung von IDEMIA die ursprünglichen Zielsetzungen erheblich. Der Spezialist im Bereich Biometrie belegte seine branchenführende Position durch kontinuierliches Ranking unter den Top Drei. Die Algorithmen von IDEMIA erzielten die höchstmögliche Genauigkeit (Top Identification Rate) mit und ohne Maske (auch als West und Fray bezeichnet) und waren ein Musterbeispiel für die biometrische Leistungsfähigkeit für Durchsatz (Effizienz) und Benutzererfahrung (Zufriedenheit).

Angesichts der Pandemie forderte die 2020 Biometric Technology Rally die Biometriebranche heraus, neue Algorithmen voranzubringen, die maskentragende Personen korrekt identifizieren können. Im Verlauf der Rally sammelten Beschaffungssysteme biometrische Bilder aus einer demographisch breit gefächerten Gruppe Freiwilliger. Die Bilder wurden anschließend von Abgleichsystemen verarbeitet. Diese Rally wurde insbesondere ausgearbeitet, um festzustellen, wie diese Systeme Personen unter realen Einsatzbedingungen, beispielsweise Flughäfen und Eingangstüren, aufhalten können.

Der Algorithmus von IDEMIA erreichte eine korrekte Erkennungsrate (TIR) von mehr als 99% bei Personen ohne Maske. Die Beschaffungstechnologie von IDEMIA offenbarte eine 90% ige Genauigkeit bei maskentragenden Personen.

„Die starke Leistung des Matching-Algorithmus von IDEMIA im Rahmen der Biometric Technology Rally bezeugt die mehr als 40-jährige Führungsposition von IDEMIA in der Branche und unser Engagement bei der Entwicklung der besten verfügbarer Lösungen mit Blick auf die öffentliche Sicherheit, zivile Identität und Grenzkontrollen", so Lisa Sullivan, Vice President of Transportation bei IDEMIA. „Die Rally 2020 war ein wahrhaft aufregendes Ereignis, da wir gemeinsam mit anderen Branchenführern zusammenarbeiten konnten, um einen nahtlosen Identifizierungsprozess zu ermöglichen, selbst wenn Personen Masken tragen."

Da sich die Welt mit der Pandemie auseinandersetzen muss, ist es unbedingt erforderlich, dass DHS in der Lage ist, Reisende mit Low-Touch-Optionen auszustatten, wenn sie sich in vielbereisten Gegenden aufhalten. Darüber hinaus wird es für die Biometriebranche unerlässlich erscheinen, dem wachsenden Bedürfnis nach kontaktlosen Lösungen Rechnung zu tragen. Die 2020 Biometric Technology Rally und der Algorithmus von IDEMIA zeigen, dass die Branche großartige Fortschritte erzielen konnte, um kontaktlose Lösungen zu verwirklichen – sogar im Fall des Tragens von Masken.

