Novartis (NOVN): Aktie des Schweizer Pharmakonzerns mit Bullenflagge

Mit Rückenwind vom bullischen Schweizer Aktienmarkt könnte sich die Aktie von Novartis weiter sehr positiv entwickeln.

Rückblick: Im Halbjahresvergleich liegt die Aktie nach einem branchentypisch volatilen Verlauf etwa 3 Prozent im Minus. Nach einer Konsolidierung in Form einer Bullenflagge sehen wir momentan eine Seitwärtsbewegung in Höhe der gleitenden Durchschnitte, die nach oben viel Luft zur Entfaltung hätte.

Chart vom 22.03.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 79.84 CHF

Meine Expertenmeinung zu NOVN

Meinung: Das Unternehmen mit Sitz in Basel ist einer der größten Pharmakonzerne der Welt. Es entstand 1996 aus der Fusion der Wettbewerber Sandoz und Ciba-Geigy. Es hat zahlreiche interessante Medikamente in der Pipeline und ist bei Investoren nicht zuletzt wegen seiner Dividendenrendite sehr beliebt. Diese betrug in den letzten Jahren immer über 3 Prozent.

Mögliches Setup: Mit Rückenwind vom bullischen Schweizer Aktienmarkt könnte sich die Aktie von Novartis weiter sehr positiv entwickeln. Infos zu den exakten Eckdaten des Long Setups gibt es im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at. Den Bericht für das 1. Quartal 2021 gibt es am 27. April, so dass unser Trade über einen Monat lang laufen könnte.

Aussicht: BULLSICH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in NOVN.

Veröffentlichungsdatum: 22.03.2021

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von