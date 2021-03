Total Safety lanciert SafeTek-Technologielösungen für die Sicherheit von Arbeitnern weltweit

Bei Total Safety hat die Schaffung einer sicheren Umgebung für Arbeiter weltweit höchste Priorität. Es ist sogar die Mission des Unternehmens. Unabhängig von der Branche oder dem Standort ist Total Safety das Unternehmen, auf das Sie zählen können, wenn es um die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter geht.

Die Zukunft der Arbeitersicherheit

„Wir gestalten mit unserer fortschrittlichen SafeTek-Technologie die Zukunft der Arbeitssicherheit“, sagt George Ristevski, Chief Executive Officer von Total Safety. „Wenn wir in die Zukunft blicken, werden wir bei der nächsten Generation der Sicherheitstechnologie führend sein. Wir werden unsere Sicherheitslösungen weiterhin innovativ gestalten und unsere globale Reichweite ausbauen. Wir sehen eine Zukunft, in der Technologie allen Arbeitern in gefährlichen und lebenskritischen Situationen helfen kann, sie sicher nach Hause zu bringen. Unsere SafeTek-Lösungen werden im Bereich der Sicherheitstechnologie für Arbeiter eine Vorreiterrolle einnehmen und dazu beitragen, den Gold-Standard für vernetzte Sicherheitsinnovationen zu setzen.“

Revolutionäre Sicherheitstechnologie

SafeTek-Lösungen statten Baustellen mit den Technologien und Geräten aus, die den Schutz und die Vernetzung der Arbeiter rund um die Uhr gewährleisten. Branchenführende Sicherheitsüberwachungssoftware, Wearable-Technologien, vernetzte Bereichsüberwachung, individuelle Gasdetektion und Kommunikationssysteme melden kritische sicherheitsrelevante Daten in Echtzeit und tragen so dazu bei, Leben zu retten und Kosten zu optimieren. Total Safety SafeTek-Lösungen umfassen:

SafeTek Smart Monitor - Integrierte „Centralized Confined Space Monitoring (CCSM)“-Technologie in Echtzeit maximiert die Sicherheit von Arbeitern in engen Räumen und überwacht Arbeitsatmosphäre, Aktivitäten und Mitarbeiteridentifikation per Fernzugriff von einem zentralen Kontrollraum aus.

SafeTek Shield - Von der individuellen Gasdetektion über die Positionsüberwachung von Einzelarbeitern bis hin zur Sturzerkennung - tragbare GPS-fähige Geräte mit innovativen Technologien überwachen, benachrichtigen und helfen sofort und in Echtzeit, um Arbeiter in kritischen Situationen zu schützen.