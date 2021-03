VALBIOTIS erhält die ISO 9001-Zertifizierung für seine Aktivitäten im Bereich „Design, Entwicklung und Produktionskontrolle von Lösungen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Stoffwechsel- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen“

Die international anerkannte Norm ISO 9001:2015 „Qualitätsmanagementsystem“ definiert organisatorische Anforderungen zur Verbesserung von Qualität, Leistung und Kundenzufriedenheit. Dieser Zertifizierungsprozess garantiert gegenüber allen Partnern die Qualitätskontrolle für sämtliche Aktivitäten in den Bereichen Discovery, präklinische Forschung, klinische Forschung und Produktion sowie das Qualitätsmanagement der Produkte.

Sébastien PELTIER, CEO und Chairman des Executive Board, erklärt: „Die Organisation unseres Qualitätsmanagementsystems seit 2018 und die Mobilisierung aller VALBIOTIS-Mitarbeiter haben entscheidend zum Erreichen dieses Ziels beigetragen. Wir haben für sämtliche Aktivitäten an unseren drei Standorten (F&E-Zentrum in Riom, F&E-Zentrum in La Rochelle, Hauptsitz in Périgny) die vollständige ISO 9001-Zertifizierung erhalten. Dies bedeutet eine Garantie für alle unsere derzeitigen und zukünftigen Partner. Diese Zertifizierung ist besonders wichtig, da unser Geschäftsmodell darin besteht, unsere Wirkstoffe an Akteure im Gesundheitswesen zu lizenzieren und exklusive Lieferverträge abzuschließen.“

Cécile MERLE, Quality Assurance Director, ergänzt: „In einem Umfeld, in dem nationale wie internationale Regularien und administrative Anforderungen zunehmend strenger und dynamischer werden und die Akteure immer höhere Ansprüche stellen, war eine Investition in diesen Prozess unerlässlich. Zu den von AFNOR während des Audits identifizierten Stärken gehören die Leistungsfähigkeit unserer Infrastrukturen, unsere Fähigkeit, die Erwartungen unserer Stakeholder zu analysieren und zu berücksichtigen sowie unser effektives Management von Risiken und Veränderungen. Das Audit hat auch unsere Fähigkeit hervorgehoben, die Qualität unserer F&E-Aktivitäten und die Rückverfolgbarkeit und Qualität unserer Produkte zu kontrollieren sowie unsere Mitarbeiter zu schulen und in einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess einzubinden.“