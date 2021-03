Xiaomi, Osino Resources, Barrick Gold – Hier kommen neue Höchststände!

DAX und Dow Jones sind weiter im Rallye-Stimmung und erklimmen ein Hoch nach dem anderen. Nachdem Technologietitel in den Korrekturmodus wechselten, ist nun die Zeit für Value-Titel und den Re-Opening-Gewinner der Corona-Pandemie. Ein stärkerer …

Seite 2 ► Seite 1 von 2

DAX und Dow Jones sind weiter im Rallye-Stimmung und erklimmen ein Hoch nach dem anderen. Nachdem Technologietitel in den Korrekturmodus wechselten, ist nun die Zeit für Value-Titel und den Re-Opening-Gewinner der Corona-Pandemie. Ein stärkerer Rückgang an den Börsen oder gar ein Crash scheint im Moment ausgeschlossen, zu gut sind die Prognosen für die Wirtschaftserholung sowohl in den USA als auch in Europa. Gold als Anlagealternative? Im Moment nicht, dafür gibt es ja die Kryptowährungen. Doch Vorsicht, es gibt eine Entwicklung, die Gold bald in deutliche höhere Gefilde bugsieren könnte. Noch haben Sie Zeit sich zu positionieren!Lesen sie den Artikel hier weiter