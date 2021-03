OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Astrazeneca:

"Aus Marketing-Sicht war die Kommunikation rund um das Vakzin von Astrazeneca katastrophal. Erst wurde ihm eine vermeintlich geringe Wirksamkeit attestiert, dann wurde es nicht für Ältere zugelassen, schließlich kam wegen Hinweisen auf die Hirnvenenthrombosen der kurzzeitige Stopp. Wie soll da ein Vertrauen in der Bevölkerung entstehen? Für eine Marke ist Vertrauen das wertvollste Gut, erst dadurch qualifiziert sich ein Produkt überhaupt als Marke. Folglich ist das Astrazeneca-Image nun mehr als ramponiert. Dabei war die Chance einmalig: Dank der Aktualität bekommen Impfstoffhersteller das, was andere Unternehmen sonst in mühevoller Kleinstarbeit schaffen müssen: eine echte Markenbildung."/yyzz/DP/he