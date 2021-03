Celigo ernennt Steve Sutter zum Chief Financial Officer und Jordan Fladell zum VP of Alliances and Channel

San Mateo, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Vor dem Hintergrund der steigenden

Führungsteams sind", erklärte Jan Arendtsz, Gründer und CEO von Celigo. "In

diesen wichtigen Zeiten der digitalen Transformation kommen Hunderte neuer

Kunden und deren Partner zu Celigo, um die Geschäftsprozesse ihres gesamten

Unternehmens zu automatisieren. Als bewährte Führungskräfte mit über 25 Jahren

Erfahrung beim Aufbau mehrerer wachstumsstarker Unternehmen kennen Steve und

Jordan diese Arbeit genau. Sie sind die richtigen Führungskräfte für den Aufbau

eines erfahrenen Führungsteams, mit dem wir dieser steigenden Nachfrage gerecht

werden können."



Als Chief Financial Officer beaufsichtigt Sutter das Finanz- und Rechnungswesen

des Unternehmens sowie die Rechtsabteilung, den Betrieb, die Personalabteilung

und wichtige strategische Initiativen des Unternehmens. Vor seiner Tätigkeit bei

Celigo war Sutter sieben Jahre lang CFO von Egnyte, einer

SaaS-Content-Service-Plattform, wo er das Unternehmen von seinen Anfängen bis zu

einem Umsatz von 100 Millionen USD führte. Außerdem hatte Sutter CFO-Positionen

bei Eye-Fi, Elance und Netfish Technologies inne.



Als VP of Alliances and Channel wird sich Fladell darauf konzentrieren, ein

erstklassiges Partnerprogramm in allen Segmenten aufzubauen und den Partnern

dabei zu helfen, ihr Geschäft auf der Grundlage von Celigo aufzubauen. Vor

Celigo war Fladell Mitbegründer und CEO von https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=

3103918-1&h=1140476630&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%2



