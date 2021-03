'Autogipfel' mit Merkel - Strukturwandel in Branche Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 23.03.2021, 05:48 | 44 | 0 | 0 23.03.2021, 05:48 | BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel berät am Dienstagabend (19 Uhr) bei einem digitalen "Autogipfel" mit Vertretern der Branche über den Strukturwandel in der deutschen Schlüsselindustrie. Auch Ministerpräsidenten von "Autoländern" wie Baden-Württemberg oder Niedersachsen sollen teilnehmen. Die Autobranche befindet sich in einem Strukturwandel hin zu klimafreundlicheren Antrieben, dazu kommt die Digitalisierung. Vor allem bei vielen kleinen und mittleren Zulieferern hängen noch viele Jobs am Verbrennungsmotor. In der Branche und auch in der Bundesregierung gibt es Befürchtungen, mögliche strengere Emissionsvorschriften der EU würden absehbar ein Ende für den Verbrennungsmotor durch die Hintertür bedeuten. Hintergrund sind Vorbereitungen für die zukünftige Emissionsvorschrift Euro 7 durch die EU-Kommission. Diese reglementiert die Schadstoffemissionen von Pkw und Lkw, etwa Stickstoffoxide und Feinstaub./hoe/DP/fba





