Liebe Leserinnen und Leser,

die Wall Street war seit Jahren nicht mehr so ​​optimistisch in Bezug auf Lithium.

Es ist kein Geheimnis das Investoren und Anleger auf ein Comeback des Schlüsselmetalls für wiederaufladbare Batterien setzen, während die größten Autohersteller der Welt ihre Elektrofahrzeuglinien aufrüsten.

Lithium-Aktien, die einst aufgrund von Angebotsüberhängen gemieden wurden, haben in 2020 Finanzierungen in Höhe von fast 3,4 Milliarden US-Dollar aufgenommen, wie Daten von Bloomberg zeigen.

Das ist das Siebenfache des Gesamtbetrags, der von 2018 bis 2020 aufgebracht wurde.

Gespräche mit Investoren und Diskussionen über mögliche Liefervereinbarungen mit Automobilausrüstungs- und Batterieherstellern "die erst vor einem Jahr in meinen Träumen waren, füllen jetzt meinen Kalender", sagte Robert Mintak, Vorstandsvorsitzender von Standard Lithium Ltd. mit Sitz in Vancouver.

Das Interesse an der Branche nimmt wieder zu, da die von großen Autoherstellern festgelegten Ziele für Elektrofahrzeuge und eine Änderung der US-Regierung signalisieren, dass ein Batterieboom endlich an Fahrt gewinnt.

Nach dem strafenden dreijährigen Ausverkauf haben sich die Preise für das weiche silberweiße Metall wieder erholt, und Analysten erwarten weitere Gewinne aufgrund der steigenden Nachfrage und des knappen Angebots an Lithium in Batteriequalität.

Ein von Benchmark Mineral Intelligence erstellter Lithium-Preisindex stieg in diesem Jahr bis Februar um 32%, nachdem er von Mitte 2018 bis Mitte 2020 um 59% gefallen war. Lithium erreichte im Mai 2018 sein Allzeithoch.

Der Großteil der aktuellen Finanzierungen wurden von den beiden weltweit führenden Lithium-Unternehmen - Albemarle Corp. und SQM oder Soc. Quimica & Minera de Chile SA, wie es offiziell genannt wird - als sie ihre jüngsten Aktienschübe ausnutzten. Albemarle schloss Anfang Februar ein über den Plan liegendes Aktienangebot in Höhe von 1,5 Mrd. USD ab, während SQM mit Sitz in Santiago im Januar 1,1 Mrd. USD aufbrachte.

Auch junge Lithium Unternehmen, von denen die meisten noch keine nennenswerte Menge Lithium produzieren müssen, stoßen bei Investoren auf großes Interesse! Denn hier ist der Gewinn-Hebel am stärksten!

Nehmen wir den Fall von Standard Lithium, das im September seine erste direkte Lithiumgewinnungsanlage in El Dorado, Arkansas, eröffnete. Die Anlage verwendet eine neue Technologie, die eine Lithiumrückgewinnungsrate von 90% ermöglicht. Im Dezember wurden 34,53 Mio. CAD (27,6 Mio. USD) in einem überzeichneten Aktienangebot eingeworben. Das Interesse der Anleger war so groß, dass Angebote für mehr abgelehnt werden mussten, sagte CEO Mintak!

Lithium Americas Corp., das die Thacker Pass-Mine in Nevada entwickelt, hat im Oktober bzw. Januar insgesamt 500 Millionen US-Dollar durch zwei primäre Aktienangebote aufgebracht.

"Das Blatt wendet sich endlich und viel schneller als ich dachte"

Dieses Zitat stammt von Chris Berry , Präsident von House Mountain Partners, einem Branchenberater, der weiter sagte, die Wall Street sei seit 2017 nicht mehr so ​​optimistisch für die Lithiumindustrie.

Laut Bloomberg-Daten haben Junior-Lithium-Bergbauunternehmen in diesem Jahr 529 Millionen US-Dollar gesammelt.

Das sind rund 63 Millionen US-Dollar mehr als der Gesamtbetrag, der von 2018 bis 2020 aufgebracht wurde!

Auch unser Lithium Top - Pick Alpha Lithium (WKN: A2PNLY | Symbol: 2P62 | TSX:V:ALLI) konnte sich ein starkes Stück vom Kuchen sichern, das völlig überzeichnete öffentliche Bought Deal-Angebot spülte rund 31,7 Mio. $ in die Kasse!

Alpha Lithium – der nächste Lithium-Ten-Bagger?

Aktionärsbrief bestätigt die hervorragende Geschäftsentwicklung!

Brad Nichol, Präsident, CEO und Direktor von Alpha Lithium (WKN: A2PNLY | Symbol: 2P62 | TSX:V:ALLI) gab in der letzten Woche ein Unternehmensupdate in Form eines Aktionärsbriefes! Er richtete sich im Vorwort an die immer größer werdende Aktionärsbasis:

Werte Aktionäre, in weniger als einem Jahr haben wir uns rasch von einem Start-up zu einem der führenden argentinischen Lithiumerschließungsunternehmen mit einem Kassenstand von 35 Millionen Dollar weiterentwickelt.

Weitere Highlights der vergangenen zwölf Monate:

Null verlorene Tage aufgrund von COVID-bedingten Krankheiten oder Verzögerungen

Keine Entlassung von Personal aufgrund von COVID

Erweiterung des Teams um einen erstklassigen Country Manager und ein Team von anerkannten führenden Chemikern

Transparenz spiegelt sich in bis dato fast drei Dutzend Pressemitteilungen wider.

Mitarbeiter der Investor-Relations beantworten Hunderte von Anfragen (telefonisch und per E-Mail)

17-fache Steigerung der Aktionärsbasis auf mittlerweile über 15.000 Aktionäre

Rund 31,7 Mio. $ durch das öffentliche Bought Deal-Angebot eingeholt

Diese Finanzierung führte zu einem Barbestand von etwa 35 Millionen Dollar sowie zu einer Beschleunigung sämtlicher Betriebe, einschließlich der Bohrungen, der Datenanalyse und der Fortschritte in Richtung eines DLE-Prozesses.

Bohrungen auf Tolillar Salar im Januar Quelle: Alpha Lithium

Das „Tolillar Salar Projekt“ im Überblick

Alpha Lithium (WKN: A2PNLY | Symbol: 2P62 | TSX:V:ALLI) entwickelt das „Tolillar Salar Projekt, im sogenannten „Lithium-Triangle“ zwischen Argentinien, Bolivien und Chile.

Das Projekt besteht derzeit aus 10 Exploration Concessions (Minas) mit einer Gesamtfläche von 27.500 Hektar, die im Becken Salar de Tolillar in der argentinischen Provinz Salta registriert sind.

Frühere Untersuchungen haben gezeigt das Lithium - Konzentrationen bis 504 mg / l vorhanden ist.

Lithium-Dreieck, bestehend aus Bolivien, Chile und Argentinien

Alpha Lithium (WKN: A2PNLY | Symbol: 2P62 | TSX:V:ALLI) ist 100% iger Besitz des Tolillar Salar, eines der letzten unentwickelten Salare in der argentinischen Provinz Salta.

Tolillar Salar ist weniger als 10 km vom größten und am längsten produzierenden Salar Argentiniens entfernt! Tolillar Salar. Das Fenix-Projekt von Livent Corp überzeugt mit hoher Qualität und geringer Verunreinigung.

Tolillar Salar, befindet sich in einzigartiger Lage, umgeben von Multi- Milliarden-Dollar-Lithium-Vermögenswerten, die einige der größten Lithiumproduzenten repräsentieren, die gemeinsam einen großen Prozentsatz der wachsenden globalen Nachfrage bedienen.

Quelle: Alpha Lithium

Smarte Anleger sehen auf dieser Karte aber auch einen großen Vorteil der für die Aktie von Alpha Lithium (WKN: A2PNLY | Symbol: 2P62 | TSX:V:ALLI) in Ihrem Depot spricht:

Die perfekte Infrastruktur ist schon vorhanden!

Im Normalfall finanzieren Explorer den Ausbau der Infrastruktur immer wieder durch Kapitalerhöhungen. Das fällt bei Alpha Lithium (WKN: A2PNLY | Symbol: 2P62 | TSX:V:ALLI) weg!

Die nächstgelegene Eisenbahnlinie in der Region ist eine bestehende Schmalspurbahn zwischen Salta, Argentinien und dem pazifischen Küstenhafen Antofagasta, Chile.

Eine 600-Megawatt-Stromleitung mit 375 Kilovolt (Kv) zwischen Salta und Mejillones in Chile verläuft etwa 150 km nördlich des Grundstücks. Die Leitung überträgt Berichten zufolge 110 MW von Mejillones an das argentinische Verbundsystem.

Das Projekt ist durch ein gut gepflegtes, asphaltiertes und unbefestigtes Straßennetz mit Salta, Salar de Pocitos und San Antonio de los Cobres verbunden.

RP-17, eine Schotter- und Schotterstraße, verläuft 10 km vom Projekt entfernt.

Eine Erdgasleitung (Gasoducto de la Puna) verläuft entlang der Provinzstraße RP.17 südlich von Salar de Pocitos.

Auch Volkswagen setzt auf Lithium aus Südamerika

VW-Chef Herbert Diess hat beim sogenannten "Power Day" die Strategie des Konzerns zum größten Elektroautobauer der Welt aufgezeigt und dabei auch gleich den Abgesang auf den Verbrennungsmotor angestimmt.

Volkswagen will gemeinsam mit seinen Partnern bis Ende des Jahrzehnts in Europa sechs Gigafabriken für die Produktion von Batteriezellen errichten.

Nimmt man den künftigen Bedarf der unter dem VW-Dach vereinten Marken an Batteriezellen zusammen, kann den ausschließlich ein Großkampfplan decken.

Woher soll das ganze Lithium kommen? Volkswagen hat da eine Idee:

Die Lage am Lithiummarkt ist absolut explosiv!

Lithium-Minen können sich ihre Kunden aussuchen. Wann hat es das je am Rohstoffmarkt gegeben?

Die Wall Street investiert fast 3,4 Milliarden US-Dollar in Lithium Explorer wie Alpha Lithium (WKN: A2PNLY | Symbol: 2P62 | TSX:V:ALLI) und Volkswagen sagt Tesla den Kampf an!

Auch bei Porsche stehen alle Ampeln auf Grün in Richtung Elektro. Bereits im Januar 2021 hatte Porsche-Chef Oliver Blume frohlockt: "Unsere Elektrostrategie geht auf."

In dieser Situation ist die Aktie von Alpha Lithium (WKN: A2PNLY | Symbol: 2P62 | TSX:V:ALLI) wie ein 6er im Lotto!

Wir sagen Ihnen hier und jetzt: Alpha Lithium (WKN: A2PNLY | Symbol: 2P62 | TSX:V:ALLI) ist Ihr Ticket für den nächten Börsen-Jackpot!

Die Aktie dreht schon wieder stark nach oben! Aber noch kaufen zum echten Schnäppchen-Preis deutlich unter dem Höchststand! Dieser sollte schon bald wieder erreicht sein

Spekulative Grüße aus der Hotstock Investor Redaktion

