^ DGAP-News: Hornbach Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Vorläufiges Ergebnis Hornbach Holding AG & Co. KGaA: Hornbach-Gruppe steigert Nettoumsatz im Geschäftsjahr 2020/21 um 15,4 % auf 5,5 Mrd. Euro

---------------------------------------------------------------------------

Hornbach-Gruppe steigert Nettoumsatz

im Geschäftsjahr 2020/21 um 15,4 % auf 5,5 Mrd. Euro



Trading Statement 2020/21: Rückzug in die eigenen vier Wände kurbelt Umsätze der Hornbach-Gruppe im Geschäftsjahr 2020/21 an / Bau- und Gartenmärkte (inkl. Onlinehandel) wachsen um 15,6 % / Baustoffhandel legt um 12,8 % zu / Bereinigtes Konzernbetriebsergebnis steigt voraussichtlich um mehr als 40 % auf rund 325 Mio. Euro



Bornheim, 23. März 2021.

Die Corona-Pandemie hat der Hornbach-Gruppe ein denkwürdiges Geschäftsjahr 2020/21 (1. März 2020 bis 28. Februar 2021) beschert: Der Rückzug in die eigenen vier Wände, das verstärkte mobile Arbeiten von zuhause und ein nachhaltig verändertes Verbraucherverhalten haben die Nachfrage nach Bau- und Heimwerkersortimenten kräftig angekurbelt. Vor diesem Hintergrund legte der Nettoumsatz im Hornbach Holding AG & Co. KGaA Konzern ersten vorläufigen Zahlen zufolge um 15,4 % auf 5.456 Mio. Euro zu. Der größte operative Teilkonzern Hornbach Baumarkt AG, der zum Bilanzstichtag 28. Februar 2021 europaweit 161 (Vorjahr: 160) Bau- und Gartenmärkte sowie Onlineshops in neun Ländern und zwei Fachhandelsstandorte betreibt, überstieg ebenfalls die 5-Milliarden-Marke und erhöhte die Umsätze um 15,6 % auf 5.117 Mio. Euro. Flächen- und währungskursbereinigt nahmen die Umsätze der Bau- und Gartenmärkte (DIY) konzernweit um 14,7 % zu. Der Teilkonzern Hornbach Baustoff Union GmbH verzeichnete ein Umsatzplus von 12,8 % auf 338 Mio. Euro. Damit hat die Hornbach-Gruppe die extremen Rahmenbedingungen durch die Corona-Pandemie im vergangenen Geschäftsjahr erfolgreich gemeistert.

Mit Ausnahme von Schweden und Rumänien waren im Geschäftsjahr 2020/21 alle Hornbach-Regionen von vorübergehenden stationären Schließungen für private Kunden betroffen (siehe Tabelle). Der Verkauf an gewerbliche Kunden sowie Reservieren & Abholen für Privatkunden war meistens weiterhin möglich sowie flächendeckend der Onlinehandel. Die Nachfrage nach Baumarktartikeln war im Geschäftsjahr 2020/21 durchgehend deutlich höher als im Vorjahr, so dass Umsatzverluste durch vorrübergehende Schließungen schnell ausgeglichen werden konnten. Zudem stiegen die Umsätze aus dem Onlinehandel und mit gewerblichen Kunden deutlich an. "Hornbach ist in allen Regionen stärker gewachsen als der Wettbewerb. Die enge Verzahnung von stationärem Geschäft und Onlinehandel kam uns zugute. So waren wir in der Lage die hohe Nachfrage trotz der Verkaufsbeschränkungen bestmöglich zu bedienen", sagte Albrecht Hornbach, Vorsitzender der Hornbach Management AG.