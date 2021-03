DGAP-News BMEX Gold Inc.: BMEX Gold meldet bis zu 10,2 g/t Au über 0,4 m auf King Tut, beginnt Exploration in Dunlop Bay und ernennt Martin Demers als Interim-CEO (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 23.03.2021, 07:21 | 61 | 0 | 0 23.03.2021, 07:21 | BMEX Gold Inc.: BMEX Gold meldet bis zu 10,2 g/t Au über 0,4 m auf King Tut, beginnt Exploration in Dunlop Bay und ernennt Martin Demers als Interim-CEO ^

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- BMEX Gold meldet bis zu 10,2 g/t Au über 0,4 m auf King Tut, beginnt Exploration in Dunlop Bay und ernennt Martin Demers als Interim-CEO Vancouver, Kanada - 23. März 2021 - BMEX Gold Inc. (TSX-V: BMEX) (FSE: 8M0) ("BMEX" oder das "Unternehmen") stellt ein Update hinsichtlich des Phase-1-Programms auf ihrem Goldprojekt ("King Tut", das "Projekt") bereit. Das Projekt befindet sich im Abitibi-Goldgürtel in Quebec, Kanada. Das Unternehmen hat jetzt 19 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 4.740 m fertiggestellt. Die heute aus den Bohrungen 8 und 9 berichteten Ergebnisse stammen aus einem höher liegenden Ausläufer des bis dato auf der Liegenschaft identifizierten vererzten Haupttrends. Dies zeigt, dass das System die Kapazität besitzt, hochgradiges Gold zu beherbergen, wie in Bohrung TUT-20-008 beobachtet, die 10,2 g/t Au über 0,4 m aus einer vertikalen Tiefe von 15 m lieferte. Die Ergebnisse der Bohrungen TUT-20-008 und TUT-20-009 sind in Tabelle 1 und in Abbildung 1 aufgeführt. Zusätzlich zu den gemeldeten Ergebnissen wartet BMEX auf über 1.180 Proben. Bis dato wurden Ergebnisse aus 10 der 19 Bohrungen erhalten und gemeldet. Darüber hinaus möchte das Unternehmen bekannt geben, dass Herr Martin Demers nach dem Ausscheiden von Amrik Virk vorübergehend die Funktion eines Interim-CEOs übernommen hat. Das Unternehmen bedankt sich bei Herrn Virk für seine Dienste. BMEX führt derzeit eine gründliche Suche nach Führungskräften durch, wobei bereits mehrere vielversprechende Kandidaten identifiziert wurden. Herr Demers ist ein erfahrener Geologe sowie Führungskraft und war im vergangenen Jahr VP Exploration von BMEX und führte den Tagesbetrieb des Unternehmens. Bevor er zu BMEX kam, leitete er die Wiederentdeckung der Mine Casa Berardi, die von Hecla Mining für über 750 Millionen Dollar aufgekauft wurde.

