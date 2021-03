Die Volkswagen-Nutzfahrzeugtochter Traton stockt ihre Investitionen in Elektro-Lkws auf. Ein weiterer Grund für den Hype um die VW-Aktie, die zuletzt bereits einen teslaähnlichen Anstieg zu verzeichnen hatte.

Traton gibt Gas: In Forschung und Entwicklung für die E-Mobilität werden bis zum Jahr 2025 insgesamt 1,6 Mrd. Euro fließen, statt wie bisher geplant nur eine 1 Mrd. Euro, teilte das Unternehmen mit. Gleichzeitig fährt es die Investitionen in konventionelle Antriebe zurück, auf weniger als ein Fünftel der Produktentwicklung im Jahr 2025. Damit verdoppelt sich der Anteil der Produktentwicklung für die Elektromobilität in diesem Zeitraum.

„Traton setzt klar auf den Elektro-Lkw. Der Umstieg wird nicht von heute auf morgen erfolgen. Aber Schritt für Schritt. Nachhaltig und im Einklang mit dem nötigen Netzausbau. Denn ohne Ladeinfrastruktur wird es nicht funktionieren“, sagte Traton-Chef Matthias Gründler.

Die Marken der Traton Group haben sich konkrete Ziele für die Jahre 2025 und 2030 gesetzt: Im Jahr 2025 würden Fahrzeuge mit E-Antrieb rund 10 Prozent des Absatzes von Scania in Europa ausmachen. Zum gleichen Zeitpunkt werde die Hälfte der neuen Busse von MAN einen alternativen Antrieb haben. Im Jahr 2030 werde jedes zweite von Scania verkaufte Fahrzeug einen E-Antrieb haben. Bei MAN würden mindestens 60 Prozent der Lkw für den Lieferverkehr und 40 Prozent der Lkw für den Fernverkehr elektrisch unterwegs sein.

Bei den alternativen Antrieben fokussiert sich Traton auf batterieelektrische Fahrzeuge. Gerade auf der Langstrecke seien rein elektrisch betriebene Lastwagen die bessere Alternative als Wasserstoff-Lkw. Wasserstoff-Nutzfahrzeuge dürften dagegen lediglich in Nischen eine Rolle spielen.„Denn der Wasserstoff-Lkw hat gegenüber dem ausschließlich batterieelektrischen E-Lkw einen gravierenden Nachteil: Nur ein Viertel der Ausgangsenergie fließt am Ende in den Antrieb, drei Viertel gehen von der Energiequelle bis zur Straße verloren – beim E-Lkw ist das Verhältnis umgekehrt“, so Gründler.

VW-Aktie legt wieder zu

Die Aktie von Traton hat sich in den vergangenen 12 Monaten zwar verdoppelt, war aber zuletzt vor allem seitwärts unterwegs. Zu einem Hot Stock reicht das noch nicht. Dagegen explodierte die VW-Aktie in den vergangenen Tagen und hat seit 1 Monat um rund 40 Prozent zulegen können. Die VW Stämme konnten in diesem Zeitraum sogar um fast 70 Prozent zulegen. Der Aufwärtstrend seit dem Corona-Tief vor einem Jahr hat sich damit noch einmal beschleunigt, das Rekordhoch etwas oberhalb von 260 Euro rückt immer näher.