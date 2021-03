^ DGAP-News: CTS Eventim AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Jahresbericht CTS EVENTIM setzt nach Corona-Krisenjahr auf Neustart der Live-Kultur 2021

---------------------------------------------------------------------------

Pressemitteilung



CTS EVENTIM setzt nach Corona-Krisenjahr auf Neustart der Live-Kultur 2021

* Kostenmanagement, Versicherungsentschädigungen und staatliche Zuschüsse dämpfen Umsatzminus im Gesamtjahr



* Normalisiertes EBITDA bei -2,9 Mio. Euro



* Weiter solide Finanzbasis: Cash-Bestand bei rund 741 Mio. Euro

* CEO Schulenberg: "Weiterhin bestens für den Neustart positioniert"

München, 23. März 2021. CTS EVENTIM, einer der führenden internationalen Ticketing- und Live-Entertainment-Anbieter, setzt nach dem Corona-Krisenjahr 2020 auf einen Neustart von Kulturbetrieb und Live-Events 2021. "Durch unser umfassendes Kostenmanagement vom Anbeginn der Krise und dank unseres soliden Wirtschaftens in den Jahren zuvor sehen wir uns bestens positioniert, wenn das Leben auf die Bühnen zurückkehrt und damit auch unser Geschäft", sagte der CEO von CTS EVENTIM, Klaus-Peter Schulenberg, bei der Vorlage der Zahlen für das Geschäftsjahr 2020. "Die Zeichen stehen gut, dass angesichts einer immer breiteren Verfügbarkeit von Impfstoffen sowie Schnelltests und dem Fortschritt der Impfkampagnen unsere Branche in den nächsten Monaten den Pfad in Richtung Normalität einschlägt."



Demnach ging der Konzernumsatz 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (1,443 Mrd. Euro) um 82,2 Prozent auf 256,8 Mio. Euro zurück. Das normalisierte EBITDA lag durch konsequente Einsparungen und Erträge aus Versicherungsentschädigungen sowie staatliche Personal- und Fixkostenzuschüsse insbesondere auch außerhalb Deutschlands bei -2,9 Mio. Euro (VJ: 286,5 Mio. Euro). Im 4. Quartal 2020 verringerte sich der Konzernumsatz im Vorjahresvergleich um 92,4 Prozent auf 28,1 Mio. Euro (VJ: 368,6 Mio. Euro). Das normalisierte EBITDA belief sich auf 14,8 Mio. Euro (VJ: 109,5 Mio. Euro).